Gomelski kritiseeris Venemaa koondise järelkasvu: nad ei oska moodsat korvpalli mängida

Gomelski arvates tahetakse Venemaa korvpalli madalseis ajada vaid võõrleegionäride kaela, kuid see pole õige, sest noortemeeskondades ei võta leegionärid venelastelt mänguaega ära.

"Kuigi meie laste- ja noortekorvpallis ei ole leegionäre, pole meie noorte mängukvaliteet endiselt tõusuteel - meie noortevõistkondade tulemused kinnitavad seda. Me peame motiveerima laste- ja noortetreenereid töötama kaasaegsete meetodite järgi, et põlvkondade vahetust paremini ette valmistada," leiab Gomelski.

"Meie parimatel juunioridel jääb oskustest puudu, et meie juhtivklubides või veelgi enam rahvuskoondises mängida. Ja see pole nende süü, vaid see on nende ebaõnn. Neid poisse pole ausalt öeldes õpetatud moodsat korvpalli mängima. Nende füüsilised võimed on suurepärased, kuid tehnilised ja eriti taktikalised oskused jäävad Euroopa parematele alla," lisas Gomelski, vahendab Sports.ru.