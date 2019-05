FOTOD JA VIDEO | Euroliiga noorteturniiri võitis Real, Kriisa ja Žalgiris jäid võiduta

Finaalis kohtusid Madridi Reali järelkasv ja Belgradi klubi Mega Bemax. Hispaania gigandi Reali ülekaal oli veenev 95:76. Mäng tehti ära teise veerandajaga, kus numbrid näitasid Reali kasuks 30:13.

Üleplatsimees oli 33 punktiga horvaat Mario Nakic. Kaks meetrit pika ääremängija arvele kogunes ka 8 lauapalli ja 4 korvisöötu. Nakici visked väljakult 8/16 ja vabavisked 16/19.

202cm pikkune Hispaania kodakondne Usman Garuba tõi võitjatele 21 ja 206cm pikkune Senegali keskmängija Amar Sylla 16 punkti. Sylla sai kätte ka 14 lauapalli.

Belgradi klubi eest tegi 12 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubli Aleksa Markovic.

Mängu kokkuvõte:



U18 @RMBaloncesto captured the #adidasNGT crown on Sunday with a 76-95 rout of U18 @KKMegaBemax at Fernando Buesa Arena.



📝 👉 https://t.co/TDVi217hb5 pic.twitter.com/fyn8ZGw5KT