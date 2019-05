FOTOD JA VIDEO | Euroliiga MVP tiitliga pärjati Jan Vesely, esimeses viisikus ka Žalgirise mängumees

213cm pikkune tšehh mängib Fenerbahces 2014. aasta suvest ja kõigil viiel hooajal on ta jõudnud klubiga Euroliiga Final Fouri. Viiest hooajast kolmel on ta personaalselt mahtunud Euroliiga esimesse tiimi ehk Tähtede viisikusse.

Kõige väärtuslikuma mängija (MVP) auhind jäi Euroliigas Veselyle näppude vahele esimest korda. Alates hooajast 2014-2015 on püünele pääsenud sellised meistrid kui Nemanja Bjelica (Fenerbahce), Nando De Colo (CSKA), Sergio Llull ja Luka Doncic (mõlemad Madridi Real).

Vesely oli põhiturniiri võitnud Fenerbahce parim punktiviskaja (12,4) ja lauapallide võtja (5,0). Pikka aega peavalu valmistanud vabavisete protsendi suutis ta viia 79-protsendi peale. Väljakult võetud visete tabavusprotsent oli pea 65.

Euroliiga hooaja esimesse viisikusse mahtusid Vesely kõrval veel Brandon Davies (Žalgiris), Kostas Sloukas (Fenerbahce), Will Clyburn (CSKA) ja Nick Calathes (Panathinaikos).