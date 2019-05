Fenerbahcel on Euroliiga Final Fouril vähemalt kaks meest vigastustega väljas

Hispaanias, Vitoria-Gasteizis peetavale finaalneliku turniirile kvalifitseerusid Istanbuli Fenerbahce, Istanbuli Anadolu Efes, Madridi Real ja Moskva CSKA.

Tunamullune meister ja tänavune põhiturniiri võitja Fenerbahce on Final Fouri eel vigastustega hädas. Juba praegu on teada, et meeskonda ei saa hooaja kõige tähtsamates mängudes aidata Luigi Datome ning Joffrey Lauvergne. Küsimärgi all on ka Nikola Kalinici ja Jan Vesely osalemine, kes ravivad samuti vigastusi, ent nendel on võimalus ikkagi mängukorda saada.

Fenerbahce kohtub poolfinaalis linnarivaali Anadolu Efesiga.