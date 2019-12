Fenerbahce toetab Obradovici: ta võib meiega jätkata nii kaua, kui ise tahab

Fenerbahce jaoks on tänavune hooaeg Euroliigas alanud keeruliselt. Senisest 15-st matšist on kaotatud koguni 10 ning 18 meeskonna seas paiknetakse alles 15. kohal. Viimane kaotus pärineb neljapäevast, kui 81:84 jäädi alla Peterburi Zenitile.

Laupäeval avaldas klubi pressiteate, kus kinnitati, et meeskonna juhendaja Obradovici töökoht ohus pole ning klubi seisab kindlalt legendaarse peatreeneri selja taga. Fenerbahce lükkas ühtlasi ümber kuulujutud, justkui peaks meeskond läbirääkimisi Türgi rahvuskoondise juhendaja Ufuk Saricaga.

"Avaldus oli lihtsalt formaalne kinnitus," kommenteeris pressiteadet Fenerbahce asepresident Semih Ozsoy. "Obradovic saab jätkata meie juures täpselt nii pikalt, kui ta ise tahab. Željko on meie jaoks midagi teistsugust. Olen esimesest päevast saadik rääkinud, et meil on Željko-eelne ja -järgne ajastu."

"Pressiteade rahustas fännid maha, aga tegelikult oleme me kogu aeg niimoodi mõelnud. Euroliigas on meil veel 19 kohtumist ees ja tahame need kõik võita. Oleme nii meeste kui naiste korvpallis väga ambitsioonikad ja võitleme alati lõpuni."

59-aastane serblane Željko Obradovic on peatreenerina koguni üheksa Euroliiga tiitlit võitnud. Türgi tippklubi asus ta juhendama 2013. aastal ning tunamullu tüüris ta meeskonna ajaloo esimese Euroliiga tiitlini.