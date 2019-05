Fenerbahce peatreener Obradovic: jäime Final Four'is oma tasemest väga kaugele

Kui poolfinaalis saadi koduselt rivaalilt Istanbuli Anadolu Efesilt 73:92 kaotus, siis tänases pronksikohtumises alistuti tiitlikaitsjale Madridi Realile 75:94.

"Real on meeskond, kes karistab su kohe ära, kui keskendumine on kadunud," sõnas pärast kohtumist Fenerbahce juhendaja Zeljko Obradovic. "Meil on selja taga uskumatu hooaeg, aga finaalturniiril jäime erinevatel põhjustele oma tasemest väga kaugele. Selline korvpall juba on."

"Olen oma mängijate üle uhke ja püüame Türgi liiga kohtumiseks juba valmis olla."

Fenerbahce jaoks pole aga hooaeg veel läbi, sest ees ootab Türgi liiga veerandfinaalseeria Turk Telekomi vastu.