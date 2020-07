Fenerbahce on lähedal uue peatreeneri palkamisele

Eurohoops teatab, et Fenerbahce ja 48-aastane Kokoškov on lepingu sõlmimisele väga lähedal.

Kogenud serblast on varem jahtinud mitmed Euroopa tippklubid, kuid tundub, et Türgi hiid on esimene, kes suudab Kokoškovi pärast 20-aastast NBA-karjääri Euroopasse meelitada.

2017. aastal juhtis Kokoškov Sloveenia koondise Euroopa meistritiitlini. Aasta hiljem sai temast esimene Euroopas sündinud NBA klubi peatreener, kui serblane asus juhendama Phoenix Sunsi.

Eelmisel nädalal seostati Fenerbahcega leedulast Šarunas Jasikeviciust, kes nimetati aga eile Barcelona juhendajaks.

Viimased seitse aastat Fenerbahcet juhendanud Željko Obradovic pani kevadel ameti maha ja võttis tippkorvpallist aasta puhkust.