Fenerbahce lükkas peatreeneri lahkumise uudise ümber

Delfi Sport RUS

Zeljko Obradovic Foto: Gavriil Grigorov/TASS/Scanpix

Istanbuli Fenerbahce korvpallimeeskond, mis on alustanud Euroliiga uut hooaega väga ebaõnnestunult, lükkas ümber meedias levima hakanud kuuldused, et nende peatreener Zeljko Obradovic on ametist lahkunud.