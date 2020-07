Euroopa tippkorvpall jätkab Eesti teleekraanidel

Telekanal TV3 Sport kannab Eesti, Läti ja Leedu klientidele korvpalli Euroliiga tavahooajal üle rohkem kui 240 kohtumist, lisaks veel playoffi ja final four mängud. Ülekandeid näeb ka voogedastusplatvormilt Go3.

Korvpallifännideni jõuab põhjalik Euroliiga kajastus. Jätkuvalt on võimalik nautida eestikeelsete kommentaaridega ülekandeid, lisaks tipphetkede kogumikke, intervjuusid, arhiivimaterjale, mängueelseid ja -järgseid analüüse ning muud lisasisu.

“Oleme väga rõõmsad, et saame jätkata koostööd TV3 Grupiga veel vähemalt 3 aastat. TV3 Grupp pakub meile üht olulisimat võimalust kajastuseks Baltikumis ja ma olen kindel, et Eesti, Läti ja Leedu korvpallifännid rõõmustavad selle kokkuleppe üle,” ütles korvpalli Euroliiga President ja tegevjuht Jordi Bertomeu. “Soovin tänada TV3 Gruppi jätkuva toetuse eest. Väga keerulise hooaja järel planeerime võimsat comebacki nii Turkish Airlines Euroliigale kui ka 7DAYS EuroCupile, sest me kõik soovime taas nautida mandri parimat korvpalli.”

“Oleme väga õnnelikud korvpalli Euroliigaga koostöö jätkumise üle ja soovime pakkuda korvpallifännidele parimat elamust kõikidel meie platvormidel,” lisas TV3 Grupi tasulise TV tegevjuht Jan Wykrytowicz. “Euroliiga ja EuroCup kohtumised on Baltikumi vaatajatele väga olulised meie pikaaegsete korvpallitraditsioonide tõttu. Me kanname eksklusiivselt üle rohkem kui 80% mängudest ja võtame eesmärgiks olla jätkuvalt regiooni juhtiv tippspordi pakkuja.”

Koostöö tagab, et TV3 Sport ja Go3 jätkavad rikkalikuima valiku rahvusvahelise spordimeeleleahutuse pakkumist. Lisaks Euroliigale ja EuroCupile kannab TV3 grupp üle ka UEFA Meistrite liigat, Inglise kõrgliigat, KHL jäähokit, ATP tenniseturniire, Moto GP-d, NBA-d, UFC vabavõitlust ja palju muud.