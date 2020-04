Euroopa tippklubi boss: meie eelarve kukub järgmiseks hooajaks kuni 40%

Yılmazi sõnul on see põhjustatud tänavu saamata jäävast tulust.

"Meie prognoos näitab, et tulud langevad 27-28%. See tähendab, et järgmise hooaja eelarve on meil 30-40% väiksem kui tänavu," sõnas Yılmaz, vahendab Eurohoops.

Klubijuht lisas, et nad loodavad vaatamata sellele kõik oma välismängijad meeskonda edasi jätta, kuid uute meeste palkamist neil plaanis pole.

"See pole tõsi, et me peame mängijatega läbirääkimisi lepingute lõpetamiseks. Tahame nendega edasi minna. Ilmselt jätkame 7-8 välismängijaga, sest Euroliiga on meie prioriteet," sõnas ta.

Ühtlasi märkis Yılmaz, et kui Euroliiga tänavune hooaeg jääb lõpuni mängimata, loodavad nad teenida meistritiitli, sest 77% mängudest on peetud ja neile kuulub hetkel liidrikoht.