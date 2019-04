Euroliigas algasid play-off'id: CSKA võttis kindla võidu, Žalgiris kohtub suurfavoriidiga

Teises tänases mängus võitis Venemaa tippklubi Moskva CSKA maikuus Final Fouri võõrustavat Vitoria Baskoniat veenvalt 94:68. Venelased kaotasid küll kodupubliku ees avaveerandi punktiga, kuid pöörasid kolmanda perioodi 17-punktilise (29:12) paremusega mängu kindlalt enda kasuks. Sergio Rodriguez tabas 20 mänguminuti jooksul kuuest kaugviskest viis ja tõi 19 punkti

Žalgiris kohtub suurfavoriidiga

Leedu meisterklubi Žalgiris pääses play-off'i läbi suure ime. Põhiturniiril võideti viimased kuus mängu, millega tuldi välja üsna lootusetust seisust. Võiduseeria käigus alistati võõrsil Tel Avivi Maccabi, Piraeuse Olympiakos ja Madridi Real. Meeskond võitles viimase veretilgani ja see tõi edu.

Fenerbahce võitis põhihooaja 30st mängust 25. Kodus löömatud. Žalgirisega mängud 2-0, koduväljakul võideti 78:61 ja Kaunases 82:75.

Tänane kohtumine algab Eesti aja järgi kell 20.45. Ka seeria teine mäng peetakse Istanbulis, neljapäeval, 18. aprillil.

Žalgirise imeline pääsemine play-off'i:

Fenerbahce teekond play-off'i:



The 'Road To The Playoffs' for @FBBasketbol has been a cruise, finishing the regular season atop the standings with a 25-5 record – the best registered yet by any team in the three seasons of the league's new format!#GameON pic.twitter.com/vzwkZkg1vQ