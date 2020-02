Euroliiga tunnistas, et kohtunikud tegid Kaunase Žalgirisele liiga

Euroliiga teatel pidanuks kohtunikud kolm minutit enne lõpuvilet Anadolu Efesi kahepunktilises eduseisus Chris Singletoni kahepunktiviske lugemata jätma, sest ta tegi enne seda Hayesile vea.

"Nigel Hayesile vilistatud viga oli vale. Selles olukorras oleks olnud õige määrata viga Chris Singletonile, tühistada tema kaks punkti ja anda rünnakuõigus Kaunase Žalgirisele," seisab Euroliiga teates.

Žalgiris kaotas lõpuks selle kohtumise 91:96.

Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius oli kohe pärast nappi kaotust rääkinud täpselt samast intsidendist ja öelnud, et just see kohtunike prohmakas otsustas mängu saatuse, sest vilemehed andsid talle seejärel veel ka tehnilise vea.