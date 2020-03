Euroliiga tipptreener pääseb kodumaale valitsuse erilennuga

"Toome Zeljko Obradovici ja tema pere Serbiasse tagasi erilennuga," kinnitas Serbia välisminister Ivica Dacic kodumaa meediale. Ta lisas, et paljud Serbia sportlased otsustasid hetkel siiski Türki jääda.

Fenerbahce viis oma mängijate ja meeskonna personali hulgas läbi ka koroonaviiruse testid, sest mitmed liikmed kurtsid haigussümptomite üle. Hetkeseisuga pole ühestki positiivsest proovist veel teada antud.

Türgi korvpalliliiga oli Euroopas üks viimaseid, kus jätkusid mängud veel ka eelmisel nädalal. Hooaja peatamise otsus tehti alles 19. märtsil. Neli päeva enne seda mängis Fenerbahce suletud uste taga Tofasega. Obradovic ütles selle võidumängu järel, et tal on hetkel raske korvpallist rääkida, sest maailmas on palju tähtsamaid teemasid.

