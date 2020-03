Euroliiga tippklubi neljal liikmel avastati koroonaviirus

Kaspar Ruus reporter RUS

Istanbuli Fenerbahce mängumehed Seskimphoto via www.imago-images.de

Türgi korvpalli suurklubi Istanbuli Fenerbahce teatas, et neljal klubiliikmel on tuvastatud koroonaviirus. Neljast nakatunust üks on mängija.