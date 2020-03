Euroliiga tahab hooaja lõpuni pidada ja meistri välja selgitada

Euroliigas on veel jäänud pidada kuus põhiturniiri vooru ja play-off.

"Alates esimestest COVID-19 juhtumitest Euroopas oleme me öelnud, et üritame säilitada mängude regulaarsuse, kuna meie klubid võlgnevad selle eelkõige oma fännidele ja teiseks partneritele, kuid samal ajal oleme järginud nii WHO kui ka riiklike tervishoiuametnike instruktsioone ja juhiseid," seisab kirjas, milles tuletatakse meelde, miks hooaeg 11. märtsil siiski peatati.

"WHO nimetas COVID-19 ülemaailmseks pandeemiaks, kasvas risk mängus osalejatele, Euroopas seati üha suuremaid liikumispiiranguid ning osadesse mängupaikadesse reisimine osutus võimatuks, osad valitsused keelasid mänge pidada ja limiteerisid pealtvaatajate arvu ning tervishoiuametnikud andsid erinevaid soovitusi viiruse leviku peatamiseks."

"Praegu pole mõtet arutada hüpoteetilisi stsenaariume. Kuu alguses hakkasime me analüüsima erinevaid võimalusi, kuid me saame konkreetsemaks minna alles siis, kui meil on mingigi kindlus selles osas, millal võistlused saavad jätkuda. Jätkame hetkel töötamist võimalike viiside kallal, kuidas mängud lõpuni pidada ja tšempion kroonida, samal ajal olukorda jälgides," lisatakse kirjas.

Euroliiga juhid kinnitasid, et endiselt arvestatakse ka võimalusega pidada Final Four turniir plaanipäraselt mai lõpus Kölnis, kuid selle tõenäosus muutub iga päevaga järjest väiksemaks. Kui finaalturniir edasi lükatakse, on juba pileti soetanud pealtvaatajatel piletid korraldajale tagasi müüa.

Euroliiga turniiritabel:



