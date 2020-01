Euroliiga rekordimees teeb peagi oma tuleviku osas otsuse

Türgi tippklubi Anadolu Efesi ridades teist hooaega mängiv Larkin on juba varasemalt avaldanud, et loodab Türgi kodakondsuse saada ning ühtlasi kohaliku korvpallikoondisega liituda. Võimaliku liitumise osas on Larkini ja Türgi korvpalliliidu esindajad ka juba läbirääkimisi pidanud.

Türgi korvpalliliidu president Hedo Turkoglu avaldas, et ameeriklane peaks oma otsusest sel esmaspäeval või teisipäeval teada andma. "Shane Larkin on meie riigis väga edukas mängija. Loomulikult on lootused, et ta liitub Türgi rahvuskoondisega. Saime temaga laupäeval kokku ja ta palus paar päeva mõtlemiseks. Kui vastust kuuleme, anname sellest avalikult teada."

Istanbuli klubis liidrirolli kandev Larkin püstitas novembris Euroliiga rekordi, visates võidumängus Müncheni Bayerni vastu 49 punkti. Kusjuures ta poleks esimene ameeriklane, kes viimastel aastatel Türgi koondisega liitunud. Türgi koondises juba mängivad kaks ameeriklast - Tel Avivi Maccabisse kuuluv Scottie Wilbekin ja Istanbuli Fenerbahce mängumees Bobby Dixon.