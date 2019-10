Sisetunne ütleb, et 2020. aasta Final Four pakub viimase viie hooaja omadele vaheldust. Tavaliselt saab Reali, CSKA ja Fenerbahce nimed juba eos kirja panna, nüüd peaks tase ühtlustunud olema.

Valitsev meister CSKA tegi suvel võistkonnas suurpuhastuse. Armeeklubi uus nägu on ameeriklasest punktikütt Mike James, kellel on mõneti õigustatult küljes iseka mängija maine. Praegu on kõik ilus, CSKA on kolm esimest mängu võitnud. Aga kui palju on inimesi, kes usuvad, et James suudab kevadel sama kasulikult tegutseda?