EUROLIIGA OTSEBLOGI | Žalgirist ähvardab Itaalias neljas järjestikune kaotus

Milano liidriks on sel hooajal olnud Sergio Rodriguez, kes on toonud keskmiselt 14,0 punkti, 3,2 lauapalli ja 4,5 resultatiivset söötu mängu kohta. Žalgirise parimana on Marius Grigonis kogunud 15,6 punkti, 2,6 lauapalli ja 2,4 korvisöötu. Grigonis valiti ka Euroliiga oktoobrikuu väärtuslikumaks mängijaks.

Tänased mängud/tulemused:

21.00 Berliini Alba - Peterburi Zeniit 66:73

21.45 Milano Olimpia - Kaunase Žalgiris

22.00 FC Barcelona - Belgradi Crvena Zvezda

22.00 Madridi Real - Istanbuli Fenerbahce

22.00 Valencia Basket - Tel Avivi Maccabi



Korvpalli Euroliiga (20.11) Kyle Hines on jõudnud Euroliigas 2500 punktini. https://twitter.com/OlimpiaMI1936/status/1329895738155929600 Korraks juba 20 punktiga (42:62) taga olnud Žalgiris suutis 3. veerandi lõpuks vähendada kaotusnumbrid Milanole 64:73-le. Täna kulgeb kõik Barca tahtmise järgi, ka lõpusekundi visked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1329891055056138246 Kolmanda veerandi lõpuminutitel on Žalgiris vähendanud vahe 11-le punktile - 56:67. Sellised eksimused Leedu klubi poolt: https://twitter.com/EuroLeague/status/1329891795971551232 26. minutiks juhib Milano Žalgirise ees 67:49. Milano on teinud 3. veerandi alguses 10:2 spurdi ning Žalgirise kaotusnumbrid on juba 42:62. Kolm Hispaania klubi liiguvad võidu suunas. Barcelona hoiab edu ja juhib poolajavileks Crvena Zvezda vastu 39:22. Madridi Reali edu Fenerbahce ees on poolajaks 49:36 ja Valencial Maccabi ees 43:37. https://twitter.com/FCBbasket/status/1329889189245149184 Õhtu esimene mäng on lõppenud - Peterburi Zeniit võitis võõrsil Berliini Albat 73:66. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329889206584414209 Ben Lammersi kulp. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329885440409804801 Žalgiris kaotas Milano Olimpiale avapoolaja 40:52. Itaalia klubi on tabanud kümme kaugviset (16-st), näidates 62,5%-list tabavust. Madridi Real tegi samuti võimsa avaveerandi ning juhib Fenerbahce vastu juba 28:12, Valencia on saanud Maccabi vastu esimeseks vaheajaks edu 19:17. Barcelona lasi Crvena Zvezdal visata avaveerandil vaid 6 punkti ja võitis avaneljandiku 19:6. Barca harutas kaitse lahti, kuid rünnak lõppes kulbiga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329882872317145090 Žalgiris on suutnud teise veerandi viie minutiga visata vaid 2 punkti (!) ja on jäänud kaotusseisu 27:35. Peterburi Zeniit juhib 3. veerandi lõpuks võõrsil Alba vastu tulemusega 51:45. Žalgiris tegi tugeva avaveerandi lõpu ja läks esimesele vaheajale eduseisus 25:21. https://twitter.com/bczalgiris/status/1329879939097776135 Barcelona algviisik Belgradi Crvena Zvezda vastu. https://twitter.com/FCBbasket/status/1329876915633713153 Leedukad jõuavad avaveerandi keskpaigaks viigini 14:14. Žalgirise algus on taas õnnetu - kolme minutiga jäädakse kaotusseisu 3:9. Kohe algab ka Milano Olimpia ja Kaunase Žalgirise mäng. https://twitter.com/bczalgiris/status/1329870035863687170 Zenit tegi tugeva teise veerandi ja asus poolajavileks Alba vastu juhtima 33:22. https://twitter.com/zenitbasket/status/1329872403636375552 Alba ilus rünnak. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329865771699331072 Zenit võidab Alba vastu korvidevaese avaveerandi 12:10. https://twitter.com/zenitbasket/status/1329866682970550274 Tere, korvpallisõbrad! Esimene tänane Euroliiga mäng Berliini Alba ja Peterburi Zeniidi vahel on alanud. Sakslastel on hetkel kaks ja Venemaa klubil kolm võitu, mis annab tabelis vastavalt 15. ja 12. koha. Kajastame tulemused veerandaegade kaupa. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329843551723802634 https://twitter.com/EuroLeague/status/1329759894069796864