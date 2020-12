EUROLIIGA OTSEBLOGI | Kas Barcelona tõuseb CSKA kõrvale?

Madis Kalvet reporter RUS

Barcelona peatreener Šarunas Jasikevičius tööhoos. Foto: Enric Fontcuberta, EPA/Scanpix

Korvpalli Euroliigas jätkatakse täna 14. vooru kohtumistega. Kui tabelitippudest käis eile väljakul Moskva CSKA, siis täna on Barcelona kord. Turniiritabelis on CSKA-l 11 võitu ja kolm kaotust. Barcelonal on kirjas 10 võitu ja kolm kaotust ehk täna on võimalik tõusta CSKA kõrvale.