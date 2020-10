EUROLIIGA OTSEBLOGI | CSKA ja Fenerbahce said üllatuskaotuse! Raieste koduklubi mängib Himkiga

Korvpalli Euroliiga 4. voor

Veel üks üllatus on õhus - Fanerbahce kaotab lõpusekunditel Bayernile 68:71...

Baskonia juhib 30:26.

Real näitab võimsat mängu ja juhib Milano Olimpia vastu teisel veerandil 38:24.

Baskonia on pääsenud teisel veerandil Himki vastu ette 24:23. Raieste pole uuesti väljakule saanud.

Fenerbahce suur edu on sulanud nagu kevadine lumi. Avaveerandi 28:9 võitnud Istanbuli klubi kaotab 4. veerandil Bayernile 64:67...

Madridi Real võitis Milano Olimpia vastu avaveerandi 19:10.

Nii sai Raieste kulbi: https://twitter.com/EuroLeague/status/1317183255964192769

Baskonia on kaotanud avaveerandi 15:18. Raieste sai mängida kaks ja pool minutit, tema arvel on üks eksitud kahepunktivise (kulp), üks lauapall ja üks pallikaotus. https://twitter.com/Baskonia/status/1317183367205556225

Avaveerandi keskel juhib Himki 12:8. Raieste vahetati välja 2:8 seisul.

Kolmandaks minutiks on Baskonia ja Himki mäng viigis 8:8. https://twitter.com/Baskonia/status/1317180187478511618

Raieste ei alusta just kõige paremini - esmalt saab ta pealtpanekut üritades kulbi ja siis kaotab palli.

Raieste alustab taas Baskona algkoosseisus, kui vastu võetakse Himki. Mäng algas! https://twitter.com/Baskonia/status/1317178273890172928

ÜLLATUSPOMM! Berliini Alba avas hooaja võiduarve, kui üllatas Moskvas kohalikku CSKA-d 93:88 võiduga! https://twitter.com/EuroLeague/status/1317179062918520832

Viis sekundit enne lõppu juhib Alba 91:88 ja neil on ka vabavisked.

CSKA kaotab palli ja suurüllatus on lähedal...

28 sekundit jäänud ja Alba edu püsib nende rünnaku järel nelja punkti peal - 89:85.

59 sekundit minna ja Alba juhib 87:82...

Mike James tabab 2 minutit enne sireeni üliolulise kolmese ja vähendab CSKA kaotusnumbrid Alba vastu 82:85-le.

Olympiakos juhib poolajaks Maccabi vastu 44:40.

Neli minutit enne lõppu on Alba edu CSKA ees 80:76. Korraks oli see juba kaheksa punkti (80:72).

Kas sünnib üllatus? Alba juhib 34. minutil CSKA vastu 77:71.

Fenerbache on võitnud Bayerni vastu avapoolaja 45:25. https://twitter.com/FBBasketbol/status/1317171265149542400

Võiduta jätkav Berliini Alba näitab Moskvas CSKA-le kõvasti hambaid - 3. veerandi järel juhivad sakslased 68:65.

Tel Avivi Maccabi on võitnud võõrsil Olympiakose vastu avaveerandi 22:18.

Maccabi on avaveerandi lõpus Olympiakose vastu juhtimas 18:12.

Fenerbahce on võitnud avaveerandi Bayerni vastu 28:9. Sakslased on tabanud mängust vaid 5 viset 16-st.

CSKA ja Alba mängus juhivad venelased kolmanda veerandi keskel 58:53.

Kas Bayern on murtud juba esimese kaheksa minutiga? Tablool on Fenerbahce edu 27:7.

Fenerbahce on alustanud muljetavaldavalt ning juhib juba 19:5. Jan Vesely on tabanud kõik neli viset ja toonud 8 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1317161714723553283

Istanbuli Fenerbahce ja Müncheni Bayerni kohtumine on alanud.

Hullumeelne vise: https://twitter.com/EuroLeague/status/1317158658963394560

Moskva CSKA teeb väikse vahespurdi ja saab poolajavileks Berliini Alba vastu eduseisu 51:47. Mike James ja Will Clyburn on toonud võrdselt 15 punkti.

Alba paneb südikalt vastu ja juhib 17. minutil CSKA vastu 39:38.

Mourinho pani Tottenhami mehed korvpalli mängima:) Gareth Bale oskab lisaks golfile ka korvpalli... https://twitter.com/EuroLeague/status/1317155569992650756

Pisut enne teise veerandi keskpaika juhib Alba CSKA vastu 29:27.

Meenutame, et kell 20.45 algab mäng Istanbuli Fenerbahce - Müncheni Bayern. Kell 21.00 alustavad Piraeuse Olympiakos - Tel Avivi Maccabi, 21.45 Milano Olimpia - Madridi Real ja 22.00 Baskonia - Himki.

CSKA võidab Alba vastu avaveerandi 19:17.

Kuus minutit saab mängitud ning CSKA-Alba kohtumine on viigis 10:10.

CSKA ja Alba on visanud nelja minutiga kahe peale vaid seitse punkti - venelased juhivad 4:3.

CSKA ja Alba mäng on alanud.

Tere, korvpallisõbrad. Täna on siis Euroliigas kavas viis mängu ning kell 22 alustab Sander Raieste koduklubi Baskonia kodumängu Himkiga.