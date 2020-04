Euroliiga lükkas ümber spekulatsiooni, et kõik hooaja viimased mängud peetakse Moskvas

Euroliiga teatel on tegemist liiga tegevjuhti Edward Scotti intervjueerinud Hispaania väljaande El Paisi ajakirjaniku spekulatsiooniga.

"Hr Scott rääkis oma intervjuus vaid hooaja lõpetamise võimalustest. Üks neist võimalustest - kusjuures mitte prioriteetne - on pidada kõik ülejäänud matšid ühes riigis või linnas. Samal ajal ei maininud ta kordagi korraldajalinnana Moskvat,” seisab Euroliiga pressiteates.

Küll ütles aga Scott El Paisile antud usustluses, et on vaid kolm linna, kus on kaks Euroliiga nõuetele vastavat korvpalliareeni. Need on Istanbul, Moskva ja Ateena.

Euroliiga mängud peatati koroonaviiruse tõttu märtsi keskel. Hetkeseisuga on teada vaid see, et Euroliiga tahab hooaja edasise saatuse osas otsuse langetada hiljemalt mai alguseks.