Euroliiga legend välistas NBA-sse mineku

"Ei," oli 59-aastase serblase kindel vastus küsimusele, kas ta on kaalunud NBA-sse minekut. "Mingit lugu minust ega NBA-st pole. Olen väga õnnelik ja rahul oma kohaga Fenerbahces."

Möödunud hooaeg lõppes Türgi tippklubile valusalt. Euroliiga finaalturniiril saadi kaks kaotust ja neljas koht, koduses meistriliigas jäädi finaalseerias alla Istanbuli Anadolu Efesile. "Lõppenud hooaeg läks vigastuste nahka. Me ei lõpetanud nii, nagu oleksime tahtnud," sõnas Obradovic Serbia väljaandele Blic antud intervjuus.

Peatreenerina koguni üheksal korral Euroliigas triumfeerinud Obradovic lisas, et tal on hea meel, et Crvena Zvezda uueks hooajaks pääsu Euroliigasse tagas. "Mul ei ole kunagi lihtne Serbia tiimi vastu mängida, aga mul on hea meel, et nad on tagasi Euroliigas. Tahaksin, et Belgradi Partisan samuti osaleks sarjas."