Euroliiga korvikütt kardab hooaja jätkumist: see toob kaasa suure vigastustelaine

"Esiteks ei ole saladus, et pärast hooaja peatamist pole mängijatel olnud võimalust püsida tippvormis. Lisaks viirusesse nakatumise ohule on vigastuste hankimise võimalus äärmiselt suur. See pole olnud tüüpiline hooajaväline paus, kus mängijad saavad oma füüsilise vormi nimel tööd jätkata. Viimase kahe kuu jooksul pole enamik pallureid suutnud vormis püsida. Mängijad pole vaimselt ja füüsiliselt valmis, et end uuesti väga intensiivsesse ja võitluslikku atmosfääri panna," avaldas Larkin sotsiaalmeedias arvamust.

"Teiseks on Euroliiga maailma üks parimaid korvpalliliigasid. Iga võistkond väärib seal võrdset võimalust liiga võitmiseks, kuid selle pandeemia tõttu pole paljudel meeskondadel ja mängijatel olnud võimalust sarnaselt teistele treenida. Ma ei arva, et Euroliiga meistri peaks otsustama selle põhjal, kellel on head võimalused treenimiseks ja kellel mitte. See pikk paus loob mõne mängija ja meeskonna suhtes selgelt ebaõiglase olukorra," on Larkin kindel.

27-aastane Türgi passiga ameeriklane lisas, et kuigi tema koduklubil Anadolu Efesil on olnud suurepärane hooaeg ja ta sooviks seda jätkata, tuleks hetkel mängijate tervis esikohale asetada. Siiski kinnitas ta, et kui Euroliiga juhtkond otsustab hooaega jätkata, austab ta seda otsust ja teeb kõik mängud täiskoormusega kaasa.

Larkin sõlmis aprilli lõpus Anadolu Efesing kahe-aastase lepingupikenduse, mis toob talle järgmisel hooajal sisse 3,4 ja ülejärgmisel hooajal 3,7 miljonit eurot.