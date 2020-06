Euroliiga klubid tahavad, et Panathinaikos jätkaks nendega

Panathinaikos andis hiljuti eurosarja juhtidele teada enda plaanist lahkuda liigast, sest nende arvates pole Euroliigas osalemine piisavalt tulukas, kuna palkasid pole tõstetud.

Kümme Euroopa tugevaima korvpallisarja klubi mõistsid Panathinaikose omaniku Dimitris Giannakopoulusti sõnavõtu hukka, kuid siiski allkirjastasid nad avalduse toetamaks klubi jätkamist Euroliigas. Oma allkirjad andsid Anadolu Efes, Barcelona, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, Moskva CSKA, Fenerbache Beko, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Milano Olimpia, Madridi Real ja Kaunase Zalgris.

Klubid tõid avalduses välja, et nemad usuvad Euroliigasse ning koos ühtsena jätkamisse. “Kõik klubid väljendavad tugevat soovi Ateena Panathinaikose jätkamiseks Euroliigas, sest see klubi on olnud osa sellest viimased 19 aastat. Sellegipoolest ei ole Hr. Giannakopoulose väljaütlemine vastuvõetav, “ kirjutasid klubid avalduses.

Lisaks toodi välja oma klubi ja terve liiga maine hoidmise tähtsust.“Klubid võtavad ette vajalikud sammud, et hoida oma mainet ja au nii enda kui ka kollektiivsete väärtuste eest. Lisaks tuleb veenduda, et klubi järgib reegleid, millega nad end sidusid, kui otsustasid liituda meie grupiga," seisis avalduses.