Euroliiga klubi 74-aastane peatreener nakatus koroonaviirusesse

Klubi seas viidi 24. detsembril läbi rutiinne testimine, mille käigus osutus peatreeneri Renesesi proov positiivseks. Berliini Alba teatel hispaanlasel sümptomid puuduvad ning ta viibib kodus isolatsioonis.

74-aastane Reneses on Albat juhendanud alates 2017. aastast. Ta tüüris klubi tänavu Saksamaa meistriks ning karikavõitjaks. 2018. aastal valiti Reneses Bundesliga aasta treeneriks.

Varasemalt on Reneses juhendanud mitmeid Hispaania tippklubisid. Enim on ta tuntud oma saavutustega FC Barcelonaga. Tema käe all võitis Kataloonia klubi koguni üheksa Hispaania meistritiitlit.

Berliini Alba on Euroliigas tänavu teeninud kuus võitu ja üheksa kaotust. Sellega nad hoiavad tabelis 13. kohta.