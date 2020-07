Euroliiga käilakuju on tühjaks jooksnud, nõrgim lüli proovib õnne Žalgirises

Ats Kuldkepp reporter RUS

Kui Jan Vesely Fenerbahces jätkab, vaatavad talle vastu tundmatud näod. Foto: REUTERS/SCANPIX

Kui jumal annab ja korvpalli Euroliigas jagatakse tuleval kevadel tiitel välja, on jõuvahekorrad suures pildis endised. Meistrikarikale on ikka neli-viis suuremat kandidaati, küll on aastatega mõned tiimid välja vahetunud.