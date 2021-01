Euroliiga detsembrikuu parima mängija hooaeg on lõppenud

Milutinov vigastas paremat õlga avapoolaja lõpus, kuid otsustas teisel mängupoolel ikkagi uuesti mängu sekkuda. Kohtumise järel tehtud uuring näitas, et trauma on nii tõsine, et korvpallur peab operatsioonile minema.

CSKA on juba teatanud, et Serbia koondise 213 cm pikkuse tsentri lõikus tähendab, et sel hooajal ta enam väljakule ei naase.

Detsmbris Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Milutinov on toonud tänavu keskmiselt 23 mänguminutiga 9,8 punkti ja 8,6 lauapalli. Eelmisel kuul Milano Olimpiaga mängus püstitas ta uue Euroliiga rekordi, kui võttis koguni 16 ründelauda.