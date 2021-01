EUROLIIGA BLOGI | Baskonia sai närvilise lõpuga mängus napi võidu ja katkestas CSKA ilusa seeria

Euroliiga mängudeõhtu 7.01.2021

Reedesed mängud: 20.00 Žalgiris - Himki21.00 Olympiakos - Bayern21.45 Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes22.00 Madridi Real - Milano Olimpia

Mänguminuteid ei teeninud Baskonial Arturs Kurucs ja Sander Raieste.

Baskonia võidumängu MVP-ks valiti 18 punkti, 10 korvisöödu ja 5 lauapalliga Pierria Henry. 18 punkti sai kirja ka Achille Polonara (+6 lauapalli). Rokas Giedraitis panustas võitu 17 punkti ja 6 lauda, Youssoupha Fall 16 punkti ja 9 lauda. CSKA parim oli Mike James 20 punkti, 5 lauapalli ja 7 sööduga. Joel Bolomboyl ja Tornike Shengelial (mõlemad 13p) jäi kaksikduublist puudu üks lauapall. Janis Strelnieks viskas samuti 13 punkti.

Barcelona alistas Valencia 89:72 (18:12, 20:21, 29:21, 22:18).

Mike James viskab keskpositsiooniviske mööda ja Baskonia saab napi võidu! 95:93 skooriga jääb võit kodumeeskonnale.

Teine vabavise sees. 95:93. CSKA võtab aja maha.

Fallil esimene vabavise mööda.

Kaks vabaviset sees, kolmas väljas. Shengelia teeb korvi all Falli vastu vea. Mängida 8 sekundit. Baskonia võtab enne aja maha.

Strelnieks (CSKA) saab kolm vabaviset! Polonarale viies viga.

Esimene vabavise sees, teine möödas. 94:91.

Peters eksib kaugel kahesel, Vildoza teenib lauavõitluses kaks vabaviset. 14,2 sekundit normaalaja lõpuni.

Shengelia vähendab CSKA kaotusseisu 91:93-le.

1.49 enne lõppu teeb Peters seisuks 93:89 ja CSKA on sunnitud aja maha võtma.

2 minutit mängida, 91:89 juhib Baskonia.

Barcelona juhib samal ajal Valencia vastu 69:54.

CSKA pole oma viimast sõna veel öelnud. Kahe minutiga on tehtud väike 5:0 spurt, tablool Baskonia edunumbrid 79:72.

Kolmas veerandaeg lõpeb Baskonia paremusega 78:67, veerandaja skoor oli 33:22.

78:67 Vildoza 1,5 sekundit enne veerandi lõppu veaga kolmene!

Baskonia juhtimas juba 75:67. CSKA oli viie punktiga ees, nüüd aga kaheksaga taga.

Shengelia korvist teeb CSKA 62:60.

Baskonia on kiirelt viigistanud 60:60.

Barcelona juhib Valencia vastu kolmanda veerandi keskpaigaks 50:41. Adam Hanga ja Cory Higgins on visanud 11 punkti, Valencial Louis Labeyrie samuti 11 punkti.

4.53 kolmanda veerandaja lõpuni, CSKA juhib 60:55. Baskonia võtab aja maha.

Zenit võitis võõrsil Panathinaikost 89:77 (26:16, 21:19, 29:19, 13:23). Maccabi võitis võõrsil Berliini Albat 85:73 (24:14, 19:11, 20:21, 22:24).

Läks edasi!

Metallica "For Whom the Bell Tolls" saatel panevad Baskonia ja CSKA end valmis teises poolajaks.

Barcelona võitis poolaja Valencia vastu 38:33 (18:12, 20:21). Iga minut peaks Zenit tegema lõpu Panathinaikose piinadele.

Mike James tabab ilusa kolmese koos veaga 3 sekundit enne poolaja lõppu. Baskonia peatreneerile veel tehniline! Vabavisked sees ja viiepunktirünnak filigraanselt teostatud. Aga poolaeg lõppeb Achille Polonara lõpusireeni ülikauge kolmesega! Baskonia võidab poolaja 49:45.

Ainult eestlane ja Arturs Kurucs pole Baskonia koosseisust platsile saanud.

Raieste kükitab ikka oma rätiku all. No andke meie mehele ka võimalus!

Vahe jälle 10 punkti. Baskonia peal 41:31. CSKA võtab 4.11 enne 2. veerandi lõppu aja maha. Rokas Giedraitise arvel on juba 14 silma ja 5 lauda.

CSKA on vahe vähendanud kuuele punktile. Baskonia juhib 35:29, teise veerandaja skoor 10:4 CSKA-le.

Barcelona võitis samal ajal Valencia vastu avaveerandi 18:12.

Baskonia võidab esimese veerandaja CSKA vastu 31:19. Raieste pole platsil käinud.

Baskonia ees juba 19:10, Gedraitiselt 8 punkti. CSKA võtab 4.15 enne 1. veerandi lõppu aja maha.

Baskonia on hästi alustanud, juhtides 12:6, kui avaveerandi lõpuni on jäänud 5.57.

Zenit jätkab domineerimist, juhtides ka kolmandat veerandit Panathinaikose vastu juba 6:2, üldseis 53:37.

Baskonia - CSKA ja Barcelona - Valencia mängud on alanud!

CSKA paneb Baskoniale vastu järgmised 5 meest: Mike James, Darrun Hilliard, Tonike Shengelia, Nikola Milutinov, Nikita Kurbanov.

Baskonia algviisik. Raieste nende seas pole. https://twitter.com/Baskonia/status/1347269379931721729

Veel 1.16 enne lõppu oli seis Pierre'i vabavisete järel 71:71 viigis. Viimase sekundi kahene Lorenzo Brownilt tõi Türgi klubile võidu. 8 minutit enne lõppu eksis kahesel teisel pool väljakut Colom.

Fenerbahce võidab võõrsilmängu Crvena Zvezda vastu 73:71 (18:22, 20:17, 15:14, 20:18). https://twitter.com/EuroLeague/status/1347270459964989445

Poolajaskoor Berliinis: Maccabi juhib 43:28 (24:17, 19:11); Ateenas: Zenit juhib 47:35 (26:16, 21:19).

Zenit juhib teist veerandit juba 7:0 ja kogu kohtumist Panathinaikose vastu 33:16.

Maccabi võitis Alba vastu avaveerandi 24:17, Zenit Panathinaikose vastu avaveerandi 26:16.

53:53 viiginumbritega minnakse Belgradis vastu viimasele veerandajale.

Alanud on ka Alba-Maccabi ja Panathinaikos-Zenit kohtumised. Alba on juhtimas 12:10, Zenit koguni 18:9!

Belgradi parimad on seni O'Bryant ja Colom 7 ning Walden, Davidovac ja Dobric 6 punktiga. Fenerbahces on Veselyl kirjas 10 ja Dyshawn Pierre'l 7 punkti. Belgradi kolmesed 7/15, Fenerbahcel 2/12, kahesed kodumeeskonnal 6/14, külalistel 15/23. Zvezda on teinud 9 pallikaotust, Fenerbahce 5.

Esimene poolaeg Belgradis lõpeb Crvena zvezda napil 39:38 juhtimisel, kuigi teine veerand läks punktiliselt 20:17 Türgi klubile.

Niimoodi peavad end CSKA pikad bussist välja vedama. https://twitter.com/EuroLeague/status/1347250453889896451

2.50 poolaja lõpuni, seis ikka tasavägine, Crvena zvezda rebis end just 35:31 ette.

Ilus sööt De Cololt Veselyle: https://twitter.com/EuroLeague/status/1347244678689730567

Ants: Ei tea, miks Raieste oma aega raiskab seal?

Esimene veerandaeg Belgradis lõpeb Quino Colomi kolmesega, mis viis kodumeeskonna 22:18 juhtima. Colom ja Johnny O'Bryant on meeskonna resultatiivseimad 5 punktiga, Fenerbahcel on 4 silma kirjas Veselyl ja Ulanovasel. Crvena zvezda on kolmeseid tabanud 4/7, Fenerbahcel sama näitaja 0/3. Kahesed zvezrdal 3/8, Fenerbahcel 8/13.https://twitter.com/EuroLeague/status/1347248977427759108

4 minutit avaveerandit mängida, Fenerbahce juhtimas 13:10.

Zvezda algviisik: Corey Walden, Dejan Davidovac, Duop Reath, Ognjen Dobric, Ognjen KuzmicFenerbahce: Marko Guduric, Nando De Colo, Danilo Barthel, Jan Vesely, Edgaras UlanovasSee mäng on alanud!

Kõik tänased mängud: Kell 20.00 Crvena zvezda - FenerbahceKell 21.00 Berliini Alba - MaccabiKell 21.00 Panathinaikos - ZenitKell 22.00 Barcelona - ValenciaKell 22.00 Baskonia - CSKA

Belgradis on alanud mängijate tutvustamise tseremoonia.

Baskonia tervitab oma "kadunud poega" Tornika Shengeliat, kes täna CSKA-ga oma endise koduklubi vastu mängib. https://twitter.com/Baskonia/status/1347151427660079105