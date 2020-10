Euroliiga: Barcelona loodab Madridi Realilt revanši

Barcelona koos lätlase Rolands Šmitsiga on võitnud kolm mängu ja kaotanud ühe. Real alustas väga kehvalt ja võitis vaid ühe kohtumise neljast. Barcelona soovib kindlasti Realilt revanši septembris Hispaania Super Cupi 72:67 kaotuse eest. Barcelonat peaks motiveerima ka fakt, et nad kaotasid nädalavahetusel 71:82 Baskoniale ACB Liigas. Läti korvpallur on Barcelonale tähtis mängija: ta toob meeskonnale keskmiselt 7 punkti 20 minuti jooksul, võtab 2,5 lauapalli ja omab 9,8 efektiivusnäitajat.

Turniiri autsaider Himki, kes on kaotanud kõik neli mängu, võõrustab reedel Tel Avivi Maccabi. Mõlemad lätlased - Janis Timma ja Dairis Bertans – on nüüd valmis Venemaa meeskonda aitama. Esimene neist oli mängust väljas koroonaviiruse ja teine vigastuse tõttu. Vigastuste ja koroonaviirusega kimpus Himki pidi kõik neli mängu kuidagi hakkama saama. Praeguseks on ka Aleksei Šved ja Jordan Mickey mängijaterivvi naasnud. Maccabil on pärast nelja mängu üks võit.

“Balti ühisrinne” Baskonias - eestlane Sander Raieste, lätlane Artūrs Kurucs ning leedulased Rokas Giedraitis ja Tadas Sedekerskis - pidi neljapäeval mängima Berliini ALBAga, kuid positiivsete koroonatestide tõttu on mäng edasi lükatud.

Praegu nelja võiduga Euroliiga liider Kaunase Žalgiris mängib neljapäeval kodus Valenciaga. Hispaania meeskond on võitnud 2 mängu kolmest.

Telekanal TV3 Sport ja voogedastusteenus Go3 kannavad sel nädalal üle viis mängu.

Ülekannete ajakava:

22. oktoober

19:45 Žalgiris - Valencia (TV3 Sport, Go3),

20:45 Panathinaikos - Fenerbahce (Go3),

21:30 Crvena Zvezda - CSKA (Go3);

23. oktoober

19:45 Khimki - Maccabi (TV3 Sport, Go3),

22:00 Barcelona - Real (TV3 Sport, Go3).