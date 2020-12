EUROLIIGA | Barcelona alistas kindlalt Himki ja tõusis CSKA kõrvale

Võitjate parim mees oli taas Nikola Mirotic, kelle kontole kogunes 24 punkti. Cory Higgins lisas 20 silma ning Alex Abrines veel 13. Mängujuht Nick Calathes kostitas kaaslasi 12 resultatiivse sööduga.

Kaotajate edukaim oli loomulikult Aleksei Šved, kelle arvele jäi sel korral 22 punkti, 9 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu. Sergei Karasjov ja Mickey Jordan lisasid mõlemad 13 silma.

Barcelona on nüüd taas Euroliiga liider. Tabelis on neil 11 võitu ja 3 kaotust. Sama skoor on ka tabelis teisel kohal oleval Moskva CSKA-l. Himki on samal ajal 2 võidu ja 12 kaotusega viimane ehk 18.

Korvpalli Euroliiga, kolmapäev Tänased kohtumised:Peterburi Zenit – Müncheni Bayern 79:75Barcelona – Moskva oblasti Himki 87:74Piraeuse Olympiacos – Valencia Basket (algas 21.30)Villeurbanne'i Asvel – Tel Avivi Maccabi (21.45) Barcelonale 87:74 võit Himki üle. Turniiritabelis on Barcelonal nüüd sarnaselt Moskva CSKA-le 11 võitu ja kolm kaotust. https://twitter.com/EuroLeague/status/1339297512558120974 Barcelonas on kohtumise lõpuni jäänud 2.30. Kodumeeskond juhib 82:69. Nüüdseks on alanud ka õhtu kaks viimast matši. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1339293939677999113 Kolmanda veerandaja lõpuks juhib Barcelona 69:53. Barcelona juhib kolmanda veerandaja keskel Himki vastu 58:50. Barcelona liidri Nikola Mirotici arvel on juba 20 punkti. Videkokkuvõte Zeniti võidumängust Bayerni üle: https://twitter.com/EuroLeague/status/1339284931852300288 Barcelona juhib poolajaks Himki vastu 51:41. Calathes on seitsme minutiga saanud kokku juba seitse resultatiivset söötu. Barcelona juhib Himki vastu teisel veerandajal 37:34. https://twitter.com/FCBbasket/status/1339273079739052038 Nüüd on pall mängu pandud ka Barcelonas. Peterburis sai täna näha ka sellist imekorvi: https://twitter.com/EuroLeague/status/1339260773990862861 Peterburis on päeva esimene kohtumine lõppenud. Zenit oli suurema osa kohtumisest tagaajaja rollis, kuid suutis lõpuks Bayerni 79:75 alistada. https://twitter.com/EuroLeague/status/1339265088667197444 Euroliiga tabeliseis näeb välja praegu selline (Top 10): Samal ajal teevad Barcelona mängumehed kell 20.00 alagavaks kohtumiseks sooja. https://twitter.com/EuroLeague/status/1339249897506295808 Peterburis pakutakse igatahes korralikku vaatemängu: https://twitter.com/EuroLeague/status/1339250833955938307 Bayern on poolajaks Zeniti vastu 43:35 juhtimas.