Euroliiga 13. klubi vallandas peatreeneri

Baskonia on tänavu võitnud Euroliigas 15-st mängust kuus ja Hispaania meistriliigas 13-st kohtumisest seitse.

2006. ja 2016. aastal Baskonia Euroliigas nelja parema hulka viinud Perasovic tunnistas, et meeskond vajab uut verd.

"Olen tänulik, et mulle anti taas võimalus juhendada klubi, mis jääb minu jaoks alatiseks väga eriliseks meeskonnaks. Klubi fännid on olnud suurepärased ning toetanud meid nii headel kui rasketel aegadel. Ma mõistan, et klubi vajab hetkel muutust ja soovin neile kõike paremat," sõnas 54-aastane horvaat Baskonia pressiteenistuse vahendusel.

Perasovic on Euroliiga klubisid juhendanud 11 aastat - neist viis Baskonia, kolm Istanbuli Anadolu Efesi, kaks Zagrebi Cibona ja ühe Valencia Basketi peatreenerina.

Baskonia ajutiseks peatreeneriks nimetati senine abitreener Josep Maria Berrocal.

Euroliiga tabeliseis:

