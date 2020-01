Ekskalevlane Tony Wroten on siirdumas Euroliiga klubisse

Wroten kuulub hetkel Poola klubi Wolaclaweki Anwili ridadesse, kuid võib järgmisel nädalal pärast Meistrite liiga põhihooaja lõppu oma lepingu lahti öelda.

Wloclawek reisib järgmisel nädalal Kreekasse, et pidada kohtumine Ateen AEK-ga. Portaali Eurohoops andmetel on õhus variant, et Wroten jääbki Kreekasse ning sõlmib pärast mängu lepingu Olympiakosega.

Portaali andmetel on Wroteni läbirääkimised Olympiakosega üpris tõsised. Peaks see diil aga lörri minema, on ameeriklasel laual veel mitmeid pakkumisi.

Wroten on sel hooajal Meistrite liigas toonud võistkonnale keskmiselt 18,6 punkti. VTB Ühisliigas olid tema keskmised näitajad Kalevi eest mängides 15,1 punkti ja 5,1 resultatiivset söötu.