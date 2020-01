Eesti kohtunik vilistab Euroliigas Žalgirise põhimõttelist vastasseisu

Homse mängu peakohtunik on sloveen Damir Javor, teda abistavad Halliko ja itaallane Michele Rossi.

Reali ja Žalgirise matši eel on intriig on kahtlemata õhus, sest samade võistkondade esimese omavahelise heitluse võitis Leedus Žalgiris 86:73. Pärast vahepealset mõõna on Žalgiris taas kosunud, aga 5 võitu ja 12 kaotust annavad neile tabelis alles 16. koha. Kaheksandast ehk viimasest veerandfinaali viivast positsioonist on puudu kolm võitu.

Real on esinenud tuntud headuses, nad on 17 mängust võitnud 14. Sama palju võite on suutnud koguda vaid Istanbuli Anadolu Efes.

Reali ja Žalgirise kohtumine algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 22. Sellel sajandil on Žalgiris suutnud Reali võõrsil võita vaid ühel korral, see juhtus 2019. aasta aprillis.