DELFI KAUNASES | Žalgirise kangelaseks kerkinud leegionär: meeste energia sai otsustavaks

Meeskonna resultatiivseimaks kerkis viis kolmest tabanud ameeriklane K.C. Rivers, kelle arvele jäi lõpuks 17 punkti.

„Fännid nautisid, kogu meeskond nautis seda kohtumist,” rääkis Rivers pärast matši Delfile. „Kõik mehed mängisid ning viskasid punkte. Noored said ka mängu, mis on väga oluline. Ütleks, et see on minu senise aja parim mäng Žalgirises. Olime nii kaitses kui rünnakul head.”

Žalgiris otsustas mängu ära juba esimesel poolajal, mis võideti 54:27. „Meie energia oli täna erinevuseks,” tõdes Rivers. „Kui sa pingutad ja kõike innuga teed, siis saad ka väärilise tasu. Täna oli kõigi energiatase kõrge ja mehed olid õige mentaliteediga platsis.”

Rivers oli suurepärases hoos, tabades väljakult viskeid kaheksast kuus. „Enesekindlusest tuli. Kui sa oled enesekindel, võib kõike juhtuda. Hiljuti oli Leedu liigas mäng, kus me otsisime ainult söötu, ka vabadelt kohtadelt. Täna olid aga kõik enesekindlad ja seda oli näha. Plaan oli seista kaitses kindlalt vastas ja nende viskemehed maha võtta. Üldjoontes saime oma tööga hästi hakkama.”