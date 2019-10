DELFI KAUNASES | Žalgirise austraallane üritab Kerr Kriisat sokutada ülikooli, kus mängib ka Matthias Tass

Delfi sai pärast kohtumist jutule Austraalia koondislase Jock Landale'iga, kes mängis Žalgirise särgis esimese Euroliiga kohtumise.

"Järgmisel korral oleme kindlasti paremad. Hooaja eel tundus, et kui oli väga vaja, panime visked ära, aga täna mitte. Kohad polnud halvad, me ei lihtsalt ei tabanud. Ka mina eksisin lubamatult palju," rääkis 211 cm pikkune Landale.

Baskonia korvialust valvas hirmutav kuju, 223 cm pikkune Senegalist pärit Youssoupha Fall. Tema oli üks põhjustest, miks Žalgirisel raske oli.

"Oijah, ta blokeeris vist kuus või seitse viset (protokolli järgi viis - A.K.). Sellist mängijat ei näe iga päev. Tegime tema elu liiga kergeks. Me oleks vahel pidanud viskepette tegema ja temast mööda minema. Või siis teda rohkem korvi alt välja meelitama. Kui ta saab korvi all seista ja käed üles tõsta, siis tundub, nagu me peaks viskama üle 360 sentimeetrise mängija. Usun, et järgmisel korral suudame ta üle mängida," ütles Landale.

"Fännid olid muidugi uskumatud, atmosfäär oli suurepärane. Tulen Belgradi Partizanist, seega olen näinud sisuliselt kõike. Aga Žalgirise poolehoidjad on vähemalt sama head, kui mitte paremad," lisas ta.

Landale on treeningutel saanud tutvuda ka Žalgirise duubelvõistkonnas mängiva Kerr Kriisaga.

"Ta on väga äge kutt. Mulle meeldis temaga treeningutel väga koos mängida. Üritan teda isegi oma endisesse ülikooli sokutada. Kus iganes Kerr oma karjääri jätkab, on tal ees suur tulevik," sõnas Landale selgelt elavnedes.