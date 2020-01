DELFI KAUNASES | Žalgirise austraallane pani võitluses Austraalia metsapõlengute vastu käima heategevusprojekti: iga sent aitab

„Mu suur eesmärk oli probleemile rohkem tähelepanu pöörata,” avaldas Landale Delfile. „Tahtsin näha, kas saan ka teisi mängijaid kaasata projekti. Iga sent aitab. Paljude majad on maha põlenud. Inimesed on jäänud koduta ja palju loomi on surnud põlengute käigus.”

„Mu soov oli inimesi Austraalias toimuvast rohkem teadlikuks teha ja see ka õnnestus. Jan Vešely (Istanbuli Fenerbache) annetas 16 000 dollarit, mis oli võimas. Chris Singleton (Istanbuli Anadolu Efes) ja Mike James (Moskva CSKA) tulid samuti sellega kaasa. Usun, et kokku annetasime ligikaudu 30 000 dollarit. Olen väga uhke meie üle.”

Teiste klubide staarid võtsid pärast Realiga kohtumist Landale’iga ise ühendust. „Singleton helistas mulle ja rääkis, et annetab samuti. Ta oli esimene ja sealt sai läks kõik edasi.”

„Olen ka pärast Realiga kohtumist annetusi teinud, sest see mõjutab ka mind isiklikult. Minu kodulinn samuti kannatab ja seega jätkan annetustega,” jätkas Melbourne’st pärit mängumees. „Võib-olla õnnestub tulevikus veel korvpallureid kaasata.”

Jock Landale Foto: AFP7, ZUMAPRESS.com/Scanpix