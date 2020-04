Sportando kirjutas laupäeval, et Piraeuse Olympiakose ridadesse kuuluv Milutinov sõlmib CSKA-ga kolme aasta pikkuse lepingu, mis hakkab talle igal hooajal sisse tooma kolm miljonit eurot.

"Loomulikult hakkame praegu miljoneid eurosid maksma, tegu on ju CSKA-ga," pahandas Vatutin Venemaa väljaande RIA Novosti vahendusel meediaga. "Miks 9? Kirjutage juba, et 18 miljonit! Kogu majandus on kokku kukkumas, uudised muutuvad üha tõsisemaks ning piiranguid tugevdatakse, aga CSKA loobib enesekindlalt miljoneid eurosid ringi."

"Tundub, nagu me oleks justkui teiselt planeedilt," jätkas Vatutin. "Karantiini ja isolatsiooni tõttu ma ei mäleta, millal ma viimati korjasin pastaka üles, et millelegi alla kirjutada. Täpselt nagu teiste Euroliiga klubide puhul, on ka CSKA jaoks hetkel kõige tähtsam jõuda kokkuleppetele praegu meie palgal olevate mängijatega."