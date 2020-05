CSKA peatreener: tänavune meister on COVID-19

"Täna on Euroliiga ja korvpalli jaoks kurb päev. Samas arvan, et sarja juhid tegid asjaolusid arvesse võttes targa otsuse, mida ma toetan täielikult. Meile kõigile meeldib võistelda, tahame meistriks tulla, kuid kahjuks on sel aastal meister COVID-19," sõnas Itoudis, vahendab Eurohoops.

"Ja selleks, et see viirus alistada, on vaja korralikku ettevalmistust. Tahan tänada meie klubi omanikke ja sponsoreid ning fänne kannatlikkuse eest. Selle uue reaalsusega leppimine ja olukorra mõistmine võtab meil kõigil aega,” lisas CSKA peatreener.

Euroliiga täitevkomitee otsustas hooaja lõpetada esmaspäeval.