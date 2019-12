CSKA peatreener: Euroopa talentide äravool NBA-sse on frustreeriv

"Charles Barkley ütles, et Euroliiga on pullikaka ja õige liiga on NBA. Ma austan Barkleyt ega tea teda isiklikult, kuid Euroliiga on raske liiga. Mitte ainult professionaalses, vaid ka vaimses mõttes," ütles Itoudis Euroopa korvpalli kaitseks, vahendab Eurohoops.

"Ja Luka Doncic pole ainus, kes NBA-s ilma teeb. Vaadake Giannis Antetokounmpot või Bogdan Bogdanovici, nad on samuti Euroopa korvpalli saadikud. Tänasel päeval tahavad NBA klubid seda Euroopa mõjutust ning peaaegu kõigil meeskondadel on keegi treeneritest või skautidest või statistikutest eurooplane."

Samas leiab Itoudis, et Euroopa talentide äravool NBA-sse on negatiivne. "See on frustreeriv. Ja see on veelgi frustreerivam, et me olime kahe mängija palkamisele lähedal, ent nemad otsustasid hoopis Hiina minna. Ka see liiga konkureerib meiega ja vahel isegi NBA-ga. Iga Nikola Mirotici kohta, kes Euroliigasse naaseb, on kümme Doncicit, kes lahkuvad. Tasakaal pole üldse paigas," märkis Itoudis.