BLOGI | Žalgiris mängis 20-punktilise kaotusseisu tagasi, kuid jäi Milanole ikkagi alla

Korvpalli Euroliiga (20.11)

Lõpetuseks ka värske tabeliseis. Täname jälgimast ja head ööd!

Crvena Zvezda andis võõrsil liidermeeskonnale kõva lahingu, kuid pidi ikkagi tunnistama Barcelona paremust 76:65.

Valencia võidab põnevusmängus Maccabit 82:80. Iisraeli klubil oli kasutada viimane rünnak viigiseisul 80:80, kuid see lõppes pallikaotusega ning Sam Van Rossom tabas kaks sekundit enne lõppu võiduviske. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329906277540098050

https://twitter.com/EuroLeague/status/1329902645251891203

https://twitter.com/EuroLeague/status/1329901880101785603

Madridi Real alistas Fenerbahce 94:74.

Žalgiris sai neljanda järjestikuse kaotuse, jäädes Milanole alla 92:98. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329904022552268800

Milano juhib juba 95:87 ja nende võit on kindel.

Jokubaitise kolmene toob leedukad nelja punkti kaugusele - 85:89.

Kui kolm minutit enne lõppu oli leedulaste kaotusseis 82:83, siis järgneva poole minutiga tabasid Milano poolel kaugviske nii Sergio Rodríguez kui Malcolm Delaney ning vahe kärises 82:89-le.

Sellise võimsa tagasituleku järel oleks küll valus kaotada, aga Žalgiris on jätkuvalt taga. Seis 82:89, lõpuni jääb kaks ja pool minutit.

Otsustava veerandi keskel on Milano pääsenud taas Žalgirise vastu ette - 81:77.

Liidermeeskond Barcelona on 3. veerandi järel Crvena Zvezda vastu juhtimas 61:44.

Lekavicius toob tabloole viigi 77:77! Neljas veerand hetkel leedulastele 13:4.

Žalgiris on jõudnud otsustava veerandi neljandaks minutiks Milano vastu vaid kahe punkti kaugusele - 75:77.

Madridi Real liigub kindla võidu suunas ning juhib 3. veerandi lõpuks Fenerbahce ees 72:51. https://twitter.com/RMBaloncesto/status/1329896821821464578

Tel Avivi Maccabi tegi hea kolmanda veerandi ja pääses Valencia vastu juhtima 59:58. Neli kaugviset tabanud Scottie Wilbekin on visanud 16 punkti.

Kyle Hines on jõudnud Euroliigas 2500 punktini. https://twitter.com/OlimpiaMI1936/status/1329895738155929600

Korraks juba 20 punktiga (42:62) taga olnud Žalgiris suutis 3. veerandi lõpuks vähendada kaotusnumbrid Milanole 64:73-le.

Täna kulgeb kõik Barca tahtmise järgi, ka lõpusekundi visked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1329891055056138246

Kolmanda veerandi lõpuminutitel on Žalgiris vähendanud vahe 11-le punktile - 56:67.

Sellised eksimused Leedu klubi poolt: https://twitter.com/EuroLeague/status/1329891795971551232

26. minutiks juhib Milano Žalgirise ees 67:49.

Milano on teinud 3. veerandi alguses 10:2 spurdi ning Žalgirise kaotusnumbrid on juba 42:62.

Kolm Hispaania klubi liiguvad võidu suunas. Barcelona hoiab edu ja juhib poolajavileks Crvena Zvezda vastu 39:22. Madridi Reali edu Fenerbahce ees on poolajaks 49:36 ja Valencial Maccabi ees 43:37. https://twitter.com/FCBbasket/status/1329889189245149184

Õhtu esimene mäng on lõppenud - Peterburi Zeniit võitis võõrsil Berliini Albat 73:66. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329889206584414209

Ben Lammersi kulp. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329885440409804801

Žalgiris kaotas Milano Olimpiale avapoolaja 40:52. Itaalia klubi on tabanud kümme kaugviset (16-st), näidates 62,5%-list tabavust.

Madridi Real tegi samuti võimsa avaveerandi ning juhib Fenerbahce vastu juba 28:12, Valencia on saanud Maccabi vastu esimeseks vaheajaks edu 19:17.

Barcelona lasi Crvena Zvezdal visata avaveerandil vaid 6 punkti ja võitis avaneljandiku 19:6.

Barca harutas kaitse lahti, kuid rünnak lõppes kulbiga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329882872317145090

Žalgiris on suutnud teise veerandi viie minutiga visata vaid 2 punkti (!) ja on jäänud kaotusseisu 27:35.

Peterburi Zeniit juhib 3. veerandi lõpuks võõrsil Alba vastu tulemusega 51:45.

Žalgiris tegi tugeva avaveerandi lõpu ja läks esimesele vaheajale eduseisus 25:21. https://twitter.com/bczalgiris/status/1329879939097776135

Barcelona algviisik Belgradi Crvena Zvezda vastu. https://twitter.com/FCBbasket/status/1329876915633713153

Leedukad jõuavad avaveerandi keskpaigaks viigini 14:14.

Žalgirise algus on taas õnnetu - kolme minutiga jäädakse kaotusseisu 3:9.

Kohe algab ka Milano Olimpia ja Kaunase Žalgirise mäng. https://twitter.com/bczalgiris/status/1329870035863687170

Zenit tegi tugeva teise veerandi ja asus poolajavileks Alba vastu juhtima 33:22. https://twitter.com/zenitbasket/status/1329872403636375552

Alba ilus rünnak. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329865771699331072

Zenit võidab Alba vastu korvidevaese avaveerandi 12:10. https://twitter.com/zenitbasket/status/1329866682970550274

Tere, korvpallisõbrad! Esimene tänane Euroliiga mäng Berliini Alba ja Peterburi Zeniidi vahel on alanud. Sakslastel on hetkel kaks ja Venemaa klubil kolm võitu, mis annab tabelis vastavalt 15. ja 12. koha. Kajastame tulemused veerandaegade kaupa.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1329843551723802634

https://twitter.com/EuroLeague/status/1329759894069796864