BLOGI | Žalgiris kaotas Fenerbahcele ja andis koduväljakueelise käest

Kaunase Žalgiris - Istanbuli Fenerbahce

https://twitter.com/EuroLeague/status/1120763615341105152

Võitjate resultatiivsemad olid serblane Marko Gudurić 17 ja tšehh Jan Veselý 10 punktiga. Leedukatel jõudis kahekohalise punktisummani vaid Nate Wolters, kes tõi 15 silma.

Fenerbahce võidab 66:57 ja juhib nüüd seeriat 2:1. Neljas mäng on juba ülehomme taas Kaunases.

57:66. Sloukas on taas mõlemal vabaviskel täpne. 14 sekundit jääb mängida...

57:64. Davies tabas ühe vabaviske.

56:64. Sloukas tabab vabavisked. 24 sekundit lõpuni.

Walkup eksib lähiviskel ja Wolters teeb vea...

56:62. Melih Mahmutoğlu tabab kaugelt! Lõpuni jääb 41 sekundit.

56:59. Wolters tabab. 1.20 lõpuni.

Fenerbahce eksis kaugviskel, kuid Davies puterdab lauapalli auti.

54:59. Vesely surub palli korvi.

54:57. Ulanovas tabas kahest vabaviskest ühe.

Datome saab 2.49 enne lõppu viienda vea.

53:57. Melli tabab kolmese! Tundus, et jalg oli joonel... Kohtunikud vaatavad videokorduse üle, kuid jäävad kolmepunktiviske juurde.

53:54. Wolters tabab kaugelt! 3.25 lõpuni.

Datome kaugvise ei lähe...

50:54. Davies tabab.

Lõpuni jääb 4.21.

48:54. Datome tabab kahese.

Grigonise kaugvise ei taba...

Fenerbahce valitseb jätkuvalt ründelauas (14:8), kuid rünnakuaja jooksul viskeni ei jõuta...

Kuus minutit jääb mängida.

48:52. Guduric tabas kaugelt (3/6). Temalt 17 punkti.

Melli tegi selge vea, tõmmates Daviest käest, kuid vile vaikis...

48:49. White tabas vabavisked.

Esimesed poolteist minutit on lõpuveerandil väga närvilised ning kolm rünnakut jooksevad liiva.

Algas viimane veerandaeg.

Kolmanda veerandaja on võitnud Fenerbahce 49:46. https://twitter.com/FBBasketbol/status/1120755716401319937

44:47. Wolters tabab üliolulise kaugviske.

41:47. Guduric tabab vabavisked.

41:45. Žalgiris laseb võtta kaks ründelauda järjest ja siis nõelab Datome kaugviskega.

Žalgirise visked ei lähe...

41:42. Guduric tabas kahest vabaviskest ühe.

41:41. Davies toob tabloole viigi.

Mõlemalt poolt visatakse ridamisi kaugviskeid mööda.

39:41. Davies lõpetas leedukate kuiva seeria.

37:41. Žalgiris on rünnakul hädas.

37:39. Marko Guduric tabab teise kaugviske järjest ja Fenerbahce pääseb juhtima.

37:36. Türklased tabavad kaugelt.

37:33. Ulanovas tabas Vesely korvi järel kaugviske.

Teine poolaeg algas.

Žalgiris võitis avapoolaja 34:31. https://twitter.com/bczalgiris/status/1120747011169497095

32:28. Türklased on jõudnud nelja punkti kaugusele.

32:26. Žalgiris võtab Vesely korvi järel aja maha.

32:24. Avapoolaja lõpuni jääb kolm minutit.

32:23. Milaknis tabab kaugviske. Žalgirise kolmesed kuuest kolm (Fenerbahce 14-st kolm).

29:23. Teise veerandaja keskpaik.

29:20. Wolters tabab kaugviske ja vahe taas +9 Žalgirise kasuks.

26:20. Fenerbahce vastab Melih Mahmutoğlu esituses väga olulise kaugviskega.

26:17. Vahe juba +9.

Fenerbahce on tabanud 13-st kaugviskest vaid kaks (Žalgiris neljast üks), kuid ründelauas ollakse peal 8:3. Samas on leedukad niivõrd hästi kaheseid tabanud (65%), et ründelauda pole vajagi...

22:17. Ahmet Düverioğlu tabas.

24:17. Milakniselt kaks punkti. Datome astus vasturünnakul auti.

22:15. Westermann alustab teist veerandit tabava kaugviskega.

Avaveerandi uhkeim korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1120737818475544577

Žalgiris võitis avaveerandi 19:15. https://twitter.com/bczalgiris/status/1120739721699823616

Algas avaveerandi lõpuminut.

17:15. Sloukas tabas vabavisked.

17:13. Thompson samuti korvi alt.

15:11. Žalgiris valitseb korvi all ja saab taas kaks lihtsat punkti.

13:11. Guduric tabas kolm vabaviset.

13:8. Datome kaugviskele vastab Wolters korvi alt.

11:5. Walkup tabab, leedukad on teinud 9:0 vahespurdi.

Leedukad pääsevad 9:5 juhtima. Thomas Walkup tabas kahepunktiviske koos veaga ja lisaks vabaviske.

Võimas! View this post on Instagram Ritualas 💚tliktas 🙌 A post shared by BasketNews.lt (@basketnews) on Apr 23, 2019 at 9:57am PDT

6:5. White lõpetab kontrarünnaku ilusa pealtpanekuga!

4:5. White tabab kahest vabaviskest ühe. Neli minutit mängitud.

Selline on veerandfinaalide hetkeseis: https://twitter.com/EuroLeague/status/1119351591000248320

3:5. Fenerbahce valitseb ründelauas, kuid nende visked ei lähe.

2:5. Muhammed vastab kolmesega.

2:2. Grigonis viigistab.

0:2. Fenerbahce saab esimesel rünnakul kolmandal katsel palli korvi. Autoriks Melli.

https://twitter.com/bczalgiris/status/1120728172650217472

Kolmas mäng on alanud! Kolme võiduni mängitav seeria on hetkel viigis 1:1.

https://twitter.com/bczalgiris/status/1120711178538319873