BLOGI | Sander Raieste Euroliiga debüüt lõppes ülimalt magusa võiduga Madridi Reali üle

Korvpalli Euroliiga 1. voor

Rõõmsad Baskonia mängijad võitu tähistamas. Saali lubati ka 400 pealtvaatajat.https://twitter.com/Baskonia/status/1312134547878760448?ref_src=twsrc%5Etfw

Baskonia saab tulemusega 76:63 Reali vastu ülimalt magusa võidu kätte. Seega võib ka Raieste debüüti igasti õnnestunuks lugeda! Pierria Henry arvele jäi võitjate poolelt 23 punkti, Alec Peters lisas 18 punkti. Reali mängujuht Facundo Campazzo tõi 17 punkti.

Milano Olimpia võitis võõrsil Müncheni Bayernit lisaajal 81:79. Malcolm Delaney viskas Milano kasuks 17 punkti, Milano ridades Euroliiga debüüdi teinud Kyle Hines lisas 16 punkti. Bayerni kasuks tõi Wade Baldwin 18 punkti.Olimpia võidukorvi viskas Shavon Shields just niimoodi:https://twitter.com/EuroLeague/status/1312130404460175363?ref_src=twsrc%5Etfw

Kaks minutit enne lõppu juhib Baskonia 71:60.

Ilmselt lõpetab Baskonia mängu Raiesteta, aga see on vähemalt praegu loogiline asjade käik, mitte ebaõiglus.

Henrylt kolmene otsa ja Baskonia edu paisub juba 66:56 peale!https://twitter.com/Baskonia/status/1312128960290082816?ref_src=twsrc%5Etfw

Pierria Henry soolo! Ameeriklase arvel on nüüd 18 punkti ja Baskonia juhib viis minutit enne normaalaja lõppu 63:56.

Baskonia on kolme veerandaja järel Reali vastu 52:49 ees. Petersilt Baskoniale 14 punkti ja Carrollilt Realile 10.

Müncheni Bayerni ja Milano Olimpia mäng läks seisul 70:70 lisaajale.

Raieste võeti pingile. 11 minutiga on eestlase saldoks jäänud kolm lauapalli ja kolm viga.

Real läheb 7:0 vahespurdiga 39:36 ette ja Baskonia võtab aja maha. Kolmandat veerandaega on mängitud neli minutit.

Raieste teeb 220 cm pikkuse Walter Tavarese vastu oma kolmanda vea. Aga oli õige viga, Reali rünnak võeti maha.

Reali staar Trey Thompkins teeb Raieste vastu oma kolmanda vea ja siis kohe Tonye Jekirile neljanda otsa. Pablo Laso võtab ameeriklase pingile. Baskonia ees 36:32.

Baskonia - Reali teine poolaeg on alanud ja Raieste on taas platsil!

Baskonia võitis esimese poolaja 33:29. Baskimaa klubile on Alec Peters toonud 12 punkti, Reali resultatiivseim on endiselt Carroll 7 punktiga.

Teistest mängudest ka. Lõppenud on kaks kohtumist - Panathinaikos alistas võõrsil 78:76 Himki (Ioannis Papapetrou 16 - Devin Booker), Fenerbahce oli kodus 77:63 üle Crvena zvezdast (Lorenzo Brown 17 - Jordan Loyd 15). Müncheni Bayerni ja Milano Olimpia on 24 minuti järel 42:42 viigis.https://twitter.com/EuroLeague/status/1312110993535893506?ref_src=twsrc%5Etfw

Viis minutit esimese poolaja lõpuni, punkte pole kummalgi võistkonnal eriti juurde tulnud. Real juhib 22:20, Raieste pole enam platsile saanud.https://twitter.com/EuroLeague/status/1312113013026172928?ref_src=twsrc%5Etfw

Raieste jäi silma ka rahvusvaheliste fotoagentuuride piltnikele. Foto: EPA/Scanpix

Real võidab esimese veerandaja 16:15. Carrolli arvel on seitse punkti, Baskonia resultatiivseim on viie punktiga Luca Vildoza.

Nii, Raieste esimese seti pikkuseks jäi kuus minutit ja 35 sekundit. Statistikas on kolm lauapalli ja kaks viga. Rünnakul ta peale ühe möödaviske silma ei paistnud, aga katete panemine ja nurka jooksmine ongi sel sügisel tema roll olnud. Seda teadis ka Reali peatreener Pablo Laso, kes "peitsis" eestlasele peal üsna piiratud kaitseoskustega Jaycee Carrollit. Aga kokkuvõttes ei saa Raieste kohta midagi halba öelda, oma töö tegi ta ära.

Aga ei, õnneks jääb eestlane platsile edasi.

Real teeb kiirelt 8:0 spurdi, mille lõpetuseks tabab Jaycee Carroll üle Raieste käte kolmese. Real seega 11:5 ees. Ei saa välistada, et peatreener Duško Ivanovic Raieste minutilise vaheaja järel pingile istutab.

Baskonia juhib kolme minuti järel 5:3, Raieste arvel on üks möödavise, kaks lauapalli ja kaks viga. Raieste eksis keskpositsiooniviskel.

Baskonia - Reali mäng on alanud, Raiestel on esimese minutiga juba üks lauapall kirjas.

Nii, Sander Raieste on oodatult Baskonia algkoosseisus, mäng alguseni on jäänud vaid kaks minutit!https://twitter.com/Baskonia/status/1312105168289386497?ref_src=twsrc%5Etfw

Himki suutis lõpuks siiski Panathinaikosele 76:78 kaotada.

Baskonia - Reali mängu alguseni on jäänud 15 minutit, otsepilti näitab telekanal TV3 Sport. Samal ajal on lõppenud Fenerbahce - Crvena zvezda esimene poolaeg. Türgi klubi on ees 42:30. Himki juhib kolm minutit enne lõppu Panathinaikose vastu 73:71.

Himki on Panathinaikose vastu enne neljandat veerandit 62:59 juhtima läinud. Vägevaid õhulende sooritanud Devin Bookeri arvel on 14 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1312094746291171328?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Baskonia/status/1312094888272560129?ref_src=twsrc%5Etfw

Baskonia mängijad, sealhulgas Sander Raieste saabusid Fernando Buesa nime kandvale areenile nõnda:https://twitter.com/Baskonia/status/1312083439571660801?ref_src=twsrc%5Etfw

Ilus lahendus Fenerbache pikkadelt Danilo Barthelilt ja Jan Veselylt.https://twitter.com/EuroLeague/status/1312091487065251847?ref_src=twsrc%5Etfw

Panathinaikos juhib Himki vastu võõrsil poolajaks 41:39, Kreeka klubi resultatiivseim on üheksa punktiga Ioannis Papapetrou. Alanud on ka Fenerbahce ja Crvena zvezda mäng, Fenerbahce juhib esimese veerandi keskpaigas 12:10.https://twitter.com/paobcgr/status/1312089099319341059?ref_src=twsrc%5Etfw

Tänane ajakava:20.00 Moskva oblasti Himki - Ateena Panathinaikos20.45 Istanbuli Fenerbahce - Belgradi Crvena Zvezda21.30 Müncheni Bayern - Milano Olimpia22.00 Vitoria Baskonia - Madridi Real

Tere õhtust! Korvpalli Euroliiga esimese vooru teine mängudepäev on alanud. Äsja visati pall õhku Moskva oblasti Himki ja Ateena Panathinaikose vahel. Himki suurim staar Aleksei Šved pole endiselt valmis mängima.https://twitter.com/Khimkibasket/status/1312073298411507717?ref_src=twsrc%5Etfw

Meenutus eile õhtust, kui peeti avavooru esimesed kohtumised: https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/blogi-euroliiga-startis-zalgiris-alustas-magusa-voiduga-olympiakose-ule-jasikevicius-ja-barcelona-kukutasid-cska?id=91231103