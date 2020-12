BLOGI | Raieste koduklubile valus kaotus, Euroliiga sai uue punktikuninga

Korvpalli Euroliiga (10.12)

Valencia võitis päeva viimases mängus Istanbuli Anadolu Efesit 76:74. Võidukorvi viskas neli sekundit enne lõpusireeni Klemen Prepelic.

Madridi Real kaotas lõpuveerandi 20:30, kuid võitis Peterburi Zeniiti 79:72.

Baskonia kaotas kodus Maccabile 63:67. Sander Raieste platsile ei pääsenud.

Tyler Dorsey teeb vabaviskejoonel seisuks 67:63 Maccabile. Lõpuni jääb vaid 15 sekundit.

Pool minutit jääb lõpuni ja seis pole muutunud - Baskonia kahega taga.

Kaks minutit enne lõppu on Maccabi edu Baskonia ees 65:63.

Baskonia on lõpuveerandi keskel kaotusseisus 58:61. Kuna mängu lõpp tõotab kujuneda väga pingeliseks, on ülimalt kahtlane, et Raieste täna enam platsile saab.

Vahele uudis Kotsari suurepärasest mängust Saksamaa kõrgliigas. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/suureparases-hoos-kotsar-pustitas-saksamaal-punktirekordi?id=91941069

Real juhib Zeniidi vastu 3. veerandi lõpuks turvaliselt 59:42, Valencia on Anadolu Efesi vastu lõpuveerandi eel taga 54:60.

Baskonia on kolmanda veerandi lõpuks kaotusseisus 54:56. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1337143824259440641

Madridi Real on teinud kolmanda veerandi alguses Zeniidi vastu 18:3 spurdi ja juhib juba 54:34.

Ka teise poolaja alguses jääb Raieste pingile. Baskonia on suutnud kolme minutiga juhtima pääseda 43:42.

See Baskonia rünnak lõppes kulbiga: https://twitter.com/EuroLeague/status/1337135641247805446

Madridi Real läheb pikale vaheajale 36:31 eduseisus Peterburi Zeniidi vastu, Valencia asus tugeva teise veerandi abil poolajavileks Anadolu Efesi vastu juhtima 40:38.

Berliini Alba nahutas Istanbuli Fenerbahcet koguni 89:63. See oli hooaega kahvatult (1 võit - 5 kaotust) alustanud Saksamaa klubi jaoks kolmas järjestikune võit. https://twitter.com/EuroLeague/status/1337135179492679680

Baskonia kaotas Maccabile avapoolaja 33:37. Teine veerand jäädi külalistele alla 13:25. Hispaania klubis on väljakul käinud üheksa meest, kuid Raieste nende hulka ei kuulu.

Berliini Alba liigub suureskoorilise võidu suunas - viimase veerandi alguses on sakslaste edu Fenerbahce ees juba 75:45.

Maccabi alustas teist veerandit 12:4 vahespurdiga ning on jõudnud viigini 24:24. Raieste istub endiselt varumeestepingil.

Madridi Real juhib turniiritabeli neljanda meeskonna Zeniidi vastu avaveerandi lõpuks 24:21, Anadolu Efes võitis Valencia vastu avaperioodi 23:19. Kolm kaugviset tabanud Shane Larkin on toonud 11 punkti.

Baskonia on võitnud avaveerandi 20:12. Hispaania klubi on mänginud vaid kuue mehega, Raieste pole platsile saanud. https://twitter.com/Baskonia/status/1337129499184533505

Maccabi suudab viigistada 9:9-le, kuid siis teeb Baskonia kahe minutiga uue spurdi ja juhib 18:9. Raieste pole platsile saanud.

Baskonia on teinud 0:3 kaotusseisust vahespurdi ja juhib Maccabi vastu 7:3.

Olympiakos võtab Crvena Zvezda vastu võõrsilt magusa võidu 81:79. Korraks juba 16-punktilises kaotusseisus olnud kreeklaste võidukorvi viskas Georgios Printezis, kes tabas kaks sekundit enne lõpuvilet viigiseisult kahepunktiviske. Viimasel rünnakul eksis kaugviskel Branko Lazić. Olympiakose kapten Vassilis Spanoulis viskas 14 punkti ja tõusis Euroliiga kõigi aegade suurimaks korvikütiks 4323 punktiga. Senine rekord kuulus Juan Carlos Navarrole (4321). https://twitter.com/EuroLeague/status/1337126243599343626

Raieste algkoosseisu ei mahtunud. Eks see oligi liiga optimistlik lootus. https://twitter.com/Baskonia/status/1337122842777939971

Kell 22 algab kolm mängu: Baskonia - Tel Avivi Maccabi, Valencia - Istanbuli Anadolu Efes ja Madridi Real - Peterburi Zeniit.

Berliini Alba võitis teise veerandi Fenerbahce vastu 21:11 ja läks pikale vaheajale suures eduseisus 44:27. https://twitter.com/albaberlin/status/1337120957153091585

Otsustav veerand Crvena Zvezda ja Olympiakose vahel algab Kreeka klubi eduseisus 62:61.

Berliini Alba juhib avaveerandi järel Fenerbahce vastu 23:16. Olympiakos on jõudnud kolmandal perioodil Crvena Zvezda vastu viigini 57:57.

Nüüd on alanud ka õhtu teine mäng - Berliini Alba (4-7) ja Fenerbahce (5-7) vahel.

Crvena Zvezda edu Olympiakose ees on kahanenud poolajavileks 45:37-le. Seejuures teise veerandi keskel juhiti veel 37:23. https://twitter.com/kkcrvenazvezda/status/1337106723694383104

Baskonia koduhall on Maccabiga mängu ootel. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1337104304109449231

Nando De Colo peab täna Euroliigas 200. mängu..https://twitter.com/FBBasketbol/status/1337100748912533504

Suurepärane rünnak Belgradi klubi esituses: https://twitter.com/EuroLeague/status/1337099647819673600

Crvena Zvezda tegi muljetavaldava avaveerandi ning asus Olympiakose vastu juhtima 30:16.

Tere, korvpallisõbrad! Õhtu esimene mäng Belgradi Crvena Zvezda (4-8) ja Piraeuse Olympiakose (6-5) vahel on alanud.

