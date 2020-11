BLOGI | Raieste koduklubi oli Euroliigas võidukas, Anadolu Efes küttis Himkile sauna

Korvpalli Euroliiga (19.11)

Poolteist minutit enne lõppu on CSKA edu 84:74.

CSKA on teinud lõpuveerandi keskel 10:0 spurdi ja juhib Bayerni ees 81:68. Lõpuni jääb kolm ja pool minutit.

Baskonia võtab teise järjestikuse võidu, alistades Panathinaikose 93:72. Hispaania klubil on tabelis 4 võitu ja 4 kaotust. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329534920281165824

Lõpuminuti eel on Baskonia edu 93:71. Paraku Raiestet enam mängu ei pandud.

Panathinaikos on täiesti kustunud - see veerand kreeklaste poolt vaadates 7:21, mängu üldseis 65:87.

Henry sopsab veel ühe kaugviske korvi ning otsustava veerandi keskpaigaks on seis Baskonia kasuks juba 80:60.

Ameeriklane Pierriá Henry tabab kolmese seisuks 77:60. Kas nüüd on Panathinaikos alistunud?

Seitse minutit enne lõppu on Baskonia edu turvaline 74:60, kuid aega on veel palju.

Heas hoos Bayern hoiab CSKA-st hammastega kinni ja kaotab 3. veerandi järel 60:64. Venelaste komistuskiviks on kaugvisked, mida on tabatud vaid 22%-ga (4/18).

Baskonia teeb lõpuveerandi alguses 6:0 spurdi ja juhib 72:58. Vildoza (19p) tabas juba viienda kaugviske.

Baskonia juhib 3. veerandi järel 66:58. Raieste ei saanud teist perioodi järjest väljakule. https://twitter.com/Baskonia/status/1329528204122615811

Kolmanda veerandi viimasele minutile minnakse vastu Baskonia eduseisus 61:56.

Vildoza neljas kolmene (16p) kasvatab Baskonia edu 60:53-le. Teises mängu juhib CSKA Bayerni ees 50:47.

Kolmanda veerandi keskpaigaks on Baskonia edu kahanenud 50:49-le.

Baskonia hoiab edu - 50:44.

Raieste jääb ka 3. veerandi alguses pingile.

Müncheni Bayern juhib poolajavileks CSKA vastu 39:36.

Baskonia läheb pikale vaheajale eduseisus 46:39. Raieste teisel veerandil, mis võideti 26:16, platsile ei saanud.

Baskonia edu on kasvanud kaheksapunktiliseks - 42:34. Teises mängus juhib CSKA bayerni vastu 34:32.

Baskonia spurdib ette 39:33.

Teise veerandi keskel on Baskonial napp edu 33:32. Raieste pole sel veerandil platsile saanud.

Teise veerandi neljandal minutil on Baskonia edu 31:29.

Hispaanlased teevad 7:0 spurdi ja juhivad 27:23.

Raieste jääb teise veerandi alguseks varumeeste pingile.

Esikolmikusse kuuluvate meeskondade mängus on Moskva CSKA võitnud võõrsil Müncheni Bayerni vastu avaveerandi 18:17.

Baskonia kaotas avaveerandi 20:23. Raieste mängis esimesed kolm minutit, mille järel oli kodumeeskond 2:10 kaotusseisus. Eestlase arvel on üks vaheltlõige ja üks pallikaotus. https://twitter.com/paobcgr/status/1329513364477906947

Himki ja Anadolu Efesi mängu tipphetked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1329508068200243202

Kaks minutit enne avaveerandi lõppu on seis viigis 16:16.

Luca Vildoza kolmene viib Baskonia ette 11:10.

Baskonia teeb 6:0 spurdi ja jõuab avaveerandi keskpaigaks 8:10-ni.

Raieste võetakse kolmeminutilise mängu järel seisul 2:10 välja.

Baskonia algus pole kuigi hea - jäädakse 2:10 taha. Raiste on teinud ühe vaheltlõike ja ühe pallikaotuse.

Raiste alustab täna algkoosseisus! https://twitter.com/Baskonia/status/1329505200307105792

Anadolu Efes võitis Moskva Himkit 105:77. Horvaat Krunoslav Simon viskas 24 ja ameeriklane Shane Larkin 20 punkti. Türgi klubi pallurid tabasid kolmeseid 52%-ga (14/27) ja kahepunktiviskeid 74%-ga (23/31).

Anadolu Efes on pidurdamatus hoos ja juhib 3. veerandi järel juba 86:63! Simon on toonud 24 ja Larkin 17 punkti. https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1329488895457759235

Poolajavileks juhib Anadolu Efes Himki vastu 58:51. Türgi klubi on kahepunktiviskeid tabanud lausa 77,8% protsendiga (14/18) ja kolmeseid 58,3%-ga (7/12).

Nii Himki kui Anadolu Efes näitasid avaveerandil suurepärast viskekindlust ning venelased said perioodi lõpuks napi edu 30:29. Himki pallurid on seitsmest kaugviskest tabanud kuus, neist kaks Janis Timma.

Tere kõik korvpallisõbrad! Esimene mäng on käimas. https://twitter.com/Khimkibasket/status/1329469201950629898

