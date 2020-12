BLOGI | Moskva CSKA võttis Euroliigas juba seitsmenda järjestikuse võidu, Alba püstitas klubi rekordi

Korvpalli Euroliiga (03.12)

Lõpetuseks veel ka värske tabeliseis. Täname jälgimast!

Päeva viimases mängus saab Berliini Alba mõneti üllatuslikult võõrsil jagu Valenciast 100:92. Kaugviskeid 53%-ga (17/32) tabanud Saksamaa klubi resultatiivseim oli Jayson Granger 17 punktiga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334614801046253571

Kuni 37. minutini juhtinud Milano Olimpia annab lõpus edu käest ja kaotab Ateena Panathinaikosele 77:80. Kreeklased viis 37 sekundit enne lõppu punktiga (78:77) juhtima Georgios Papagiannis ning seejärel tabasid külalised veel kahel korral ühe vabaviske kahest. Olimpia viimasel rünnakul eksis kaugviskel Kyle Hines. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334612635829084168

Uhke pealtpanek. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334603124821123078

Maccabi saab lähirivaalide heitluses magusa 81:76 võidu Belgradi Crvena Zvezda üle ja lõpetab oma kolmemängulise kaotusteseeria. Scottie Wilbekin tabas neli kaugviset ja tõi 23 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334607528441876482

Olimpia alustas viimast veerandit Panathinaikose vastu 60:54 eduseisus, kuid 33. minutiks on tablool viik 64:64.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334598373236727809

Berliini Alba võitis võõrsil Valencia vastu ka avapoolaja, sakslaste edu on 51:50. Mõlema klubi kaugvisete tabavus on 50%.

Maccabi on 3. veerandi järel Crvena Zvezda vastu ees 56:55.

Vägev kulp: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334594952177848320

Milano Olimpia juhib avapoolaja järel Panathinaikose vastu 42:30.

Olimpia näitab head mängu ja juhib juba kahekohalise punktisummaga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334594391365853184

Berliini Alba tabas avaveerandil viis kaugviset (8-st sooritusest) ja juhib Valencia vastu 27:21.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334592029637160962

Olimpia on võitnud Panathinaikose vastu esimesed 10 minutit 22:18.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334588702480359424

Maccabi juhib poolajavileks Crvena Zvezda vastu 41:38. Teine veerand jäi viiki.

Zeniidi ja Fenerbahce mängu tipphetked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334585494722801666

Ja kell 22.00 algab veel ka hooaega edukalt alustanud Valencia (7-3) ja Alba (3-7) mäng. Hispaanlased on koguni 3. kohal, Albale kuulub hetkel 16. koht.

Sellise raske kaugviske tabas Wilbekin avaveerandi lõpusekundil: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334582771289829376

Kohe algab ka Milano Olimpia (6-3) ja Ateena Panathinaikose (3-7) mäng. Neljandat järjestikust võitu jahtiv Itaalia klubi on hetkel 5. ja Kreeka meeskond 15. kohal. https://twitter.com/OlimpiaMI1936/status/1334583213939953664

Jan Vesely pakkus täna uhke partii: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334580082866868224

Maccabi juhib avaveerandi järel Crvena Zvezda vastu 23:20. Scottie Wilbekin tabas lõpusekundil kaugviske.

Kohe algab Tel Avivi Maccabi (3-8) ja Belgradi Crvena Zvezda (4-7) mäng. Meeskonnad on hetkel turniiritabelis vastavalt 17. ja 13. kohal. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1334571754027692039

Istanbuli Fenerbahce alistas võõrsil Peterburi Zeniidi 73:65 ning tegi lõpu oma neljamängulisele kaotusteseeriale. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334570218308456451

CSKA võitis Olympiakost 80:61. Mike James viskas 16 punkti, võttis 7 lauapalli, jagas seitse resultatiivset söötu ja tegi neli vaheltlõiget. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334569807946145795

Zenit tegi 3. veerandil 18:2 spurdiga vägeva tagasituleku, kuid lõpuveerandil on jäädud taas kaotusseisu - 63:71.

Ja siin üks uhke pealtpanek: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334564545680039937

CSKA ilukorv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334565801718915077

CSKA liigub kindla võidu suunas - lõpuveerandi keskel juhitakse 67:46.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334562684906442755

Zenit võitis kolmanda veerandi 21:8, otsustava perioodi eel on seis viigis 53:53. https://twitter.com/zenitbasket/status/1334563173890990084

CSKA on kasvatanud 3. veerandi lõpuks eduseisu Olympiakose vastu 56:38-le. Kolmas periood võideti 17:9.

Zenit on alustanud teist poolaega 18:2 spurdiga (!) ning juhib Fenerbahce vastu 50:47.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334556724301328385

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334557236572598272

Seitsmendat järjestikust võitu jahtiv CSKA on saanud esimese poolaja lõpuks Olympiakose vastu 10-punktilise edumaa 39:29. Kolm eelmist mängu võitnud Zenit on hädas ja kaotas Fenerbahcele avapoolaja 32:45. Zenidi mängijad on saanud 15-st kaugviskest sisse vaid 3 (20%). https://twitter.com/FBBasketbol/status/1334554280548855812

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334553355553808386

Fenerbahce juhib teise veerandi keskel Zenidi ees 14 punktiga, 37:23. CSKA on spurtinud Olympiakose vastu ette 32:25.

Fenerbahce on võitnud võõrsil Zenidi vastu avaveerandi 23:14, Moskva CSKA juhib kodus Olympiakose vastu 20:19.

Zenit võõrustab hetkel Fenerbahcet: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334547296042803205

Tere, korvpallisõbrad! Täna jätkub Euroliiga viie mänguga. Kaks kohtumist on alanud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334487631833554946