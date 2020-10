BLOGI | Kaunase Žalgiris jätkab Euroliigas täiseduga, Barcelona teenis magusa võidu

Žalgiris läks võõrsil vastamisi Crvena zvezda ja Kaunase Žalgiris. Leedu klubi võitis tasavägise mängu 75:69. Võitjate resultatiivseimana tõi Lukas Lekavicius 16 punkti, 12 silma lisas Joffrey Lauvergne. Crvena zvezda poolelt kerkis üleplatsimeheks Jordan Loyd 19 silmaga. Žalgiris läks mängule vastu kahe võidu pealt, viimati alistati möödunud laupäeval koroonaviirusest räsitud Moskva Himki 84:70. Hooaja avamängus alistati 68:67 Piraeuse Olympiakos.

Serbia suurklubil oli enne mängu kirjas üks võit ja üks kaotus. Esimeses mängus jäädi Fenerbahcele alla 63:77, seejärel võideti aga Baskoniat 90:73.

Kell 21.00 pandi pall mängu Berliini Alba ja Istanbuli Anadolu Efesi vahelises kohtumises. Hooaja esimese võidu teenis Türgi klubi, alistades vastased 93:72. Tibor Pleiss tõi võitjate resultatiivseimana 23 punkti, 13 silma lisasid Vasilije Micic ning Bryant Dunston. Alba suurimaks punktitoojaks kerkis Marcus Eriksson (13). Berliini Albale oli see kolmandaks järjestikuseks kaotuseks.

21.45 pidi algama matš Villeurbanne-Lyon Asveli ja Ateena Panathinaikose vahel, kuid kaks tundi enne avavilet teatas Euroliiga, et matš jääb ära. Nimelt teatas Asvel täna hommikul neljast uuest koroonaviirusesse nakatunust, mis tähendas, et meeskonnas on kokku juba 11 nakatunud liiget. Seega ei suutnud Prantsusmaa klubi nimetada koosseisu vähemalt kaheksa tervet mängijat, nagu liiga reeglid nõuavad.

Mängupäeva lõpetasid Hispaania klubid Valencia ja Barcelona. Võõrsil mänginud Barcelona kinkis Valenciale hooaja esimese kaotuse, Kataloonia klubi võidunumbriteks jäid 71:66. Rolands Smits viskas Barcelona kasuks 15 punkti, 14 silma lisas Nick Calathes. Valencia resultatiivseimad olid Nikola Kalinic ja Bojan Dubljevic, kes viskasid 13 punkti.

Teisipäeval pidi esialgu võistlustulemas olema ka Sander Raieste ja Baskonia, kuid nende tänane vastane Peterburi Zeniit on sattunud koroonakriisi. Klubis on juba 13 tiimiliiget andnud positiivse proovi ning Euroliiga otsustas seega Venemaa klubi mõlemad selle nädala kohtumised edasi lükata. Euroliiga distsiplinaarkomisjon hakkas arutama, kuidas olukord lahendatakse. Reeglite järgi peaks Zenit saama kaks 0:20 kaotust.