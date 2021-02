BLOGI JA TIPPHETKED | Statistilise anomaaliaga hakkama saanud Real võitis Euroliigas kindlalt Žalgirist

Euroliiga 25.02

Sellega tõmbame Euroliiga õhtule joone alla, aga reedel tuleb teiste seas platsile ka Sander Raieste koduklubi Vitoria Baskonia. Vastaseks on Belgradi Crvena Zvezda. Kohtumiseni!

Gabriel Deck viskas Reali kasuks 14 punkti ja võttis 6 lauapalli, Jaycee Carroll ja Trey Thompkins lisasid mõlemad 12 punkti. Žalgirisele tõi Paulius Jankunas 13 punkti ja 7 lauapalli.

Real võidab Žalgirist 70:58, kusjuures Real ei teeninud täna ühtegi vabaviset!

Gabriel Decki kolmene teeb Reali eduseisuks juba 67:52, aega on vaid kaks ja pool minutit.

Vahepeal on kaks mängu lõppenud. Müncheni Bayern oli kodus 72:70 üle Tel Avivi Maccabist ja Milano Olimpia võitis 84:74 Euroliiga peksupoissi Himkit.

Neli minutit enne lõppu on Real ees 64:52 ja tänase rünnaku juures oleks ime, kui Žalgiris suudaks järgi tulla ja võita.

Real juhib Žalgirise vastu endiselt, kolme veerandaja järel on seis 51:42.

Reali ja Žalgirise kohtumises juhib 20 minuti järel Real, nende edu on 36:31.https://twitter.com/EuroLeague/status/1365036429215203328?ref_src=twsrc%5Etfw

CSKA resultatiivseim oli 15 punktiga Mike James, Iffe Lundberg viskas CSKA debüüdil 13 punkti ja andis 3 söötu. Shaquille McKissic viskas Olympiacose kasuks 24 punkti.

CSKA mängis teisel poolajal maha 25 punkti suuruse eduseisu, aga lõpuks jäädi 75:74 peale. CSKA-l on nüüd 17 võitu ja 8 kaotust, seitsmenda järjestikuse kaotuse saanud Olympiacosel on 11 võitu ja 15 kaotust.

Printezise kolmene keerab rõngast välja ja CSKA võidab!

James tabab esimese vabaviske, teine läheb mööda ja kolmas sisse. CSKA juhib 75:74, aga Olympiacosele jääb aega 2.6 sekundit.

Printezis viskab vabaviske mööda ja siis teeb Vassilis Spanoulis Mike Jamesile 2,6 sekundit enne lõppu viskel vea! Jamesil on kolm vabaviset,

Georgios Printezis võlub välja korvi koos Nikita Kurbanovi veaga!

CSKA läheb uuesti ühega ette, palli aitas pärast ründelauda korvi Joel Bolomboy.

Mike Jamesi raske vise läks mööda ja selle järel sai Olympiacos kiirrünnaku, mille realiseerib pealtpanekuga Livio Jean-Charles. Olympiacos läheb 72:71 ette, kellal on 43 sekundit.

Olympiacose ja CSKA mängu võitja saatuse otsustavad viimased minutid. 1.09 enne normaalaja lõppu juhib CSKA vaid 71:70!

Real - Žalgiris: esimese veerandaja lõpetas Paulius Jankunase kolmene, aga Real on endiselt ees, seis on 21:13.

Kaheksa minuti järel juhib Real Žalgirise vastu juba 18:8. Samal ajal on Olympiacos CSKA-le lähemale tulnud, kolm minutit enne kolmanda veerandi lõppu on Venemaa klubi edu 55:45.

Reali poolt tulid vastu Nicolas Laprovittola, Fabien Causeur, Gabriel Deck. Usman Garuba ja Walter Tavares.

Reali ja Žalgirise mäng on alanud. Žalgiris tõi algkoosseisu Joffrey Lauvergne'i asemel Augustine Rubiti. Tema kõrval alustasid Rokas Jokubaitis, Thomas Walkup, Marius Grigonis ja Nigel Hayes.

CSKA võidab esimese poolaja 44:26. Iffe Lundberg on oma Euroliiga debüütmängus tabanud juba kolm kaugviset. Tal on koos üheksa punkti, kolm lauapalli ja kaks söötu.

Alanud on ka Bayerni ja Tel Avivi Maccabi mäng, kell 21.45 pannakse pall mängu Milano ja Himki kohtumises ja kell 22 on Reali ja Žalgirise heitluse avavile.

CSKA võitis Olympiacose vastu esimese veerandi 24:12. Üleplatsimees on seni CSKA tsenter Johannes Voigtmann seitsme punktiga.https://twitter.com/EuroLeague/status/1365017944879685635?ref_src=twsrc%5Etfw

Olympiacose värske täiendus Kosta Koufos tänaseks mänguks üles antud pole, küll võivad mängu sekkuda CSKA ostud Iffe Lundberg ja Michael Eric. Viie minuti järel juhib CSKA 10:5.

Kell 21 algab Olympiacose ja CSKA matš.

Zenitil on nüüd 15 võitu ja 10 kaotust, Valencial 14 võitu ja 12 kaotust.

Valencia võitis võõrsil Peterburi Zeniti vastu lõpuks koguni 91:62, teine poolaeg kuulus Valenciale 47:21. Bojan Dubljevic viskas võitjate kasuks 19 punkti, Nikola Kalinici arvele jäi 12 punkti ja 10 korvisöötu. Zeniti resultatiivseim oli 12 punktiga Alex Poythress.https://twitter.com/EuroLeague/status/1365004514395381762?ref_src=twsrc%5Etfw

Valencia tegi kolmandal veerandil vahe sisse, nende edu on juba 62:50.

Zeniti - Valencia teine veerandaeg jäi 22:22 viiki, Valencia on seega 44:41 ees. Dubljevic on külaliste kasuks visanud 12 punkti, Zeniti resultatiivseim on 9 punktiga Kevin Pangos.https://twitter.com/EuroLeague/status/1364994259166900229?ref_src=twsrc%5Etfw

Valencia võidab esimese veerandaja 22:19, kaks kolmepunktiviset tabanud Bojan Dubljevici arvel on kaheksa punkti.

Zenit on tänavu teinud suurepärase hooaja, enne tänast kohtumist on nad 15 võidu ja 9 kaotusega tabelis neljandal kohal. Valencia on hooaja keskel pisut järgi andnud, nad on 13 võidu ja 12 kaotusega kümnendad.

Tere õhtust, korvpallisõbrad! Euroliiga õhtu maiuspaladeni on veel paar tundi jäänud, aga vaatemängu peaks pakkuma ka äsja alanud Zeniti ja Valencia matš.