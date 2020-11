BLOGI JA TIPPHETKED | Madridi Real ei lasknud end üllatada, Berliini Alba sai kodus dramaatilise võidu

Korvpalli Euroliiga (18.11)

Päeva viimases mängus sai Crvena zvezda Milanost jagu 87:79 (18:23, 30:21, 18:16, 21:19. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329179034559934464

Berliini Alba sai ASVEL-i üle dramaatilise 76:75 (19:21, 17:22, 14:17, 26:15) võidu! Viimase veerandi alguses jäädi 13 punktiga taha, aga siis hakati tasapisi tagasi tulema ning Peyton Siva kolmene sekund enne lõppu vormistas kodumeeskonna võidu. ASVEL-il jõudis Guerschon Yabusele veel kolmese teele saata, kuid eksis. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329167233197764608

Alba on täna vaid ühe korra juhtima pääsenud teisel veerandil seisul 29:28 ja kolmandal veerandil viigistanud 43:43, kuid see on ka kõik. Pool neljandast veerandist on läbi ja ASVEL-i edunumbrid on 66:56.

Berliinis nähti vägevat pealtpanekut! https://twitter.com/EuroLeague/status/1329158113065308161

Madridi Reali võidumängu tipphetked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1329159232692883464

Milano võitis Crvena zvezda vastu avaveerandi 23:18, kuid on jäänud teise veerandi keskel 29:30 kaotusseisu.

ASVEL võitis Alba vastu poolaja 43:36 (21:19, 22:17).

Villeurbanne võitis Berliinis avaveerandi 21:19.

Reali parimad: Anthony Randolph 15 p + 7 lp, Walter Tavares 10 p + 8 lp, Sergio Llull 10 p. Maccabi parimad: Scottie Wilbekin 18 p, Ante Zizic 14 p + 10 lp.

Madridi Real alistas Tel Avivi Maccabi 79:63 (29:18, 16:14, 17:18, 17:13).

Berliini Alba - Villerbanne'i kohtumine algas. Real alustas viimast veerandit 62:50 eduseisust.

Real võitis poolaja 45:32. Decki arvel on juba 12 silma, Maccabi parim on Ante Zizic 10 punktiga.

Super sööt Elijah Bryantilt! Seis hetkel Reali kasuks 39:28, teist veerandit mängida 3.11. https://twitter.com/EuroLeague/status/1329120261979955202

Real - Maccabi avaveerand lõppes 29:18. Real - Maccabi avaveerand lõppes 29:18. Campazzol kirjas 5 punkti ja 6 korvisöötu, Deckil 10 punkti.

Real juhib minut enne veerandaja lõppu 26:18. Gabriel Decki nimel on juba 10 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/1, vabavisked 1/1).

Viis minutit esimeses veerandist mängitud, Real juhib 13:8. Anthony Randolph on kolmest kaugviskest sopsanud kaks.

https://twitter.com/RMBaloncesto/status/1329113106434433024

Real alustas viisikuga Randolph, Abalde, Campazzo, Deck, TavaresMaccabi algviisik: Bryant, Wilbekin, Caloiaro, Cohen, Zizic https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1329113428162715648