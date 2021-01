BLOGI JA TIPPHETKED | Euroliiga: Zenit jätkab suurepärast hooaega, vanameistri eksimus luhtas Reali võiduvõimaluse

Euroliiga (21.01)

Milano võidunumbrid Bayerni vastu jäid 75:51 ja ASVEL võitis Valenciat 90:77.

Päeva kahes viimases mängus on võitja saatus mõlemas mängus otsustatud. Milano juhib neli minutit enne lõppu Bayerni vastu 68:44 ja ASVEL Valencia vastu kuus minutit enne lõppu 77:60.

Maccabi resultatiivseim oli Tyler Dorsey 30 punktiga, Wilbekin lisas 9 punktija 8 söötu. Reali kasuks viskas Trey Thompkins 20 punkti, Tavaresi arvele jäi 15 punkti ja 2 blokki.

Maccabi võitis 86:84. Scottie Wilbekin tabas kahest vabaviskest ühe ja Reali poolelt võttis mängu otsustamise enda kätte Jaycee Carroll. Ameeriklasest vanameister suutis aga enne viskele jõudmist palli vastaste kätte puterdada...

Hunter paneb aga mõlemad mööda... seega midagi ei muutunud.

Reali mängija Jeffrey Taylor teeb enne seda, kui Maccabi audi välja viskab, Othello Hunterile vea ja reeglite järgi loetakse selline asi ebasportlikuks veaks. Maccabile seega vabavisked ja rünnakuõigus ka.

Taas saadetakse vabaviskejoonele Deck ja argentiinlane tabab mõlemad. 85:84 Maccabile ja 8,8 sekundit lõpuni.

Pärast Gabriel Decki vabaviskeid tõuseb Maccbi kangelaseks taas Dorsey, kes tabab 11 sekundit enne lõppu keskpositsioonilt. 85:82 ja Reali pall.

Panathinaikos on samal ajal võitnud Himkit 94:78.

Walter Tavares viigistab korvi alt, aga Maccabi tänane skooriliider Tyler Dorsey vastab 2+1-ga. Maccabi 83:80 ees, 34 sekundit lõpuni

Minut enne lõppu on Maccabi edu Reali ees 80:78.

Maccabi on Reali vastu juhtima läinud, aga seis on tasavägine. Kolm minutit lõpuni, Iisraeli klubi edu on 76:75.

Milano Olimpia edu Müncheni Bayerni ees on poolajaks lausa 42:20, ASVEL juhib Valencia vastu 40:34.https://twitter.com/EuroLeague/status/1352350819522404352?ref_src=twsrc%5Etfw

Real juhib Maccabi vastu kolmanda veerandaja järel 66:63, Hispaania klubi resultatiivseim on Trey Thompkins 18 punktiga. Panathinaikose edu Himki vastu on 70:56.

Alanud on ka mängud Villeurbanne'i ASVEL - Valencia ja Milano Olimpia - Müncheni Bayern.

Maccabi ja Reali heitlus on oluliselt põnevam, Real juhib 20 minuti järel 46:45. Üleplatsimees on Maccabi tagamängija Tyler Dorsey 16 punktiga.https://twitter.com/EuroLeague/status/1352338955052724224?ref_src=twsrc%5Etfw

Pole suur üllatus, et Panathinaikos on poolajaks Himki vastu 46:33 ette läinud. Konstantinos Mitoglou arvel on juba 16 punkti ja 8 lauapalli.

Real on võõrsil Maccabi vastu näidanud suurepärast ründemängu, 10 minuti järel juhitakse 33:24. Real on tanud kõik kaheksa kahepunktiviset ja seitsmest kolmesest viis. Alberto Abalde arvel on juba seitse punkti ja viis söötu.

Panathinaikos võitis Himki vastu esimese veerandi 23:20. Himki poolelt ei tee täna kaasa nende skooriliider Aleksei Šved. Et Himki on tänavu kaotanud 20 mängust 18, polegi neil enam tänavu Euroliigas midagi püüda.

Alanud on ka mängud Panathinaikos - Himki ja Maccabi - Real.

Zenit saab kuue kaotuse kõrvale 13. võidu, Efesist oldi paremad 85:78. Võitjate resultatiivseim oli Will Thomas 14 punktiga, kaotajatele tõi 23 punkti Vasilje Micic.https://twitter.com/EuroLeague/status/1352322274280542210?ref_src=twsrc%5Etfw

Kevin Pangose ja Mateusz Ponitka korvid suurendavad Zeniti edu taas kümnele punktile.

Ja järsku on vahe ainult viis punkti, 75:70, lõpuni kaks minutit!

Zenit on hullema siiski üle elanud, neli minutit enne lõppu juhitakse 75:61.

Kolmanda veerandi järel juhib Zenit Anadolu Efesi ees 64:55, veerandaeg kuulus Efesile 24:13. Üleplatsimeheks on tõusnud Micic, kes on Efesi kasuks visanud 21 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1352319874375286785?ref_src=twsrc%5Etfw

Nii lihtsalt Zenitile täna siiski võitu ei tule. Teist poolaega on mängitud kuus minutit ja edu on kahanenud 57:49 peale. Seega on Venemaa klubi suutnud teisel poolajal visata vaid neli punkti.

Zenit on seni Anadolu Efesiga põrandat pühkinud, sest poolajaks on edu 53:31. Leedulane Arturas Gudaitis on jõudnud lähedale kaksikduublile, tal on kirjas 9 punkti ja 10 lauapalli. Külaliste kasuks on Vasilje Micic toonud 12 punkti ja 3 korvisöötu.

Teise veerandaja keskpaigas on Zeniti edu juba 41:22.

Zenit juhib esimese veerandaja järel 28:15. Will Thomase arvel on 10 punkti, Kevin Pangos on toonud 4 punkti ja 2 söötu.https://twitter.com/EuroLeague/status/1352304331601702915?ref_src=twsrc%5Etfw

Tere õhtust! Päeva esimene mäng, Zenit vs Anadolu Efes, on alanud.