BLOGI JA TIPPHETKED | Euroliiga: Jasikevicius ja Barcelona kurvastasid Žalgirist, Raieste pääses Baskonia eest väljakule

Korvpalli Euroliiga (04.12)

Barcelona võidunumbriteks jäid 73:62. Üleplatsimees oli Brandon Davies 16 punktiga, Kyle Kuric viskas 15 punkti ning Nick Calathese arvele jäi 6 punkti, 10 korvisöötu ja 3 vaheltlõiget. Žalgirise kasuks viskas Rokas Jokubaitis 15 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1334946489571962882?ref_src=twsrc%5Etfw

Žalgirisel täna siiski võidulootust pole, minut enne lõppu ollakse 60:73 kaotusseisus.

Žalgris jäi kolmandal veerandajal korraks 13 punktiga taha, aga veerandi lõpuks on seis 48:55. Võistkonnad on kahepeale teinud 34 pallikaotust, Barcelona on palli ära andnud koguni 19 korral. Žalgirise suureks mureks on aga kolmesed, kaugelt on tabatud 11-st 0.

Poolajaks on Žalgiris maas 33:39. Leedu klubile on Rokas Jokubaitis ja Joffrey Lauvergne toonud kaheksa punkti, Barcelona resultatiivseim on kümne punktiga Kyle Kuric.https://twitter.com/EuroLeague/status/1334927047324557316?ref_src=twsrc%5Etfw

Esimese veerandaja lõpuks pole Žalgirise seis siiski sugugi halb, kaotusseis on vaid 14:17.

Baskonia edu Anadolu Efesi vastu kasvas lõpus päris suureks, tulemusega 77:59 saadi kirja hooaja kuues võit. Seekord halastas Baskonia peatreener Duško Ivanovic ka Raiestele, kes sai väljakule pooleteiseks minutiks ja andis ühe resultatiivse söödu.

Žalgirise ja Barcelona mäng on alanud nii, et Žalgiris pole esimese nelja minutiga visanud ühtegi punkti! Barcelona juhib 6:0.

Poolajaks juhib Baskonia 42:37, Raieste pole väljakul käinud. Üleplatsimees on seni Baskonia äär Alec Peters, kes on visanud 10 punkti ja võtnud 5 lauapalli.

Tere õhtust! Tänase päeva esimene mäng Anadolu Efesi ja Baskonia vahel kohe algamas. Baskonia algviisikus Raiestet pole.https://twitter.com/Baskonia/status/1334895350071619588?ref_src=twsrc%5Etfw